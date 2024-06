Otro día, y otro vestido de Zara que nos vamos a comprar por culpa de Amelia Bono: este es midi, rosa y con flecos

"Por fin estreno este vestido que me encanta", decía Amelia Bono en uno de sus Stories de Instagram, y no nos extraña, porque a nosotras también. Y es que Mar de Frades inauguró ayer por la tarde Casa Atlántica en el emblemático Palacio de Santa Bárbara de Madrid, y Amelia Bono no quiso faltar a este fiesta donde coincidió con Victoria Federica. Este oasis único estará abierto al público del viernes 14 al domingo 16 de junio, y ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva que reúne el Atlántico en todas sus formas, y del que ayer ya pudo disfrutar Victoria Federica con sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime en una tarde de muchos eventos en Madrid, con los Premios Academia de la Moda Española con María Pombo que después se fue corriendo, y con otro look, un evento benéfico de belleza, y por la mañana con Ana Botín con la Reina Letizia. Un jueves de esos de no parar en la capital, cuando se acerca el verano y las vacaciones, y todo el mundo quiere hacer eventos antes de que los influencers huyan a la playa. Pero si la hija de la Infanta Elena elegía un vestido bohemio de firma colombiana de 1.000 euros, Amelia Bono lo hacía con este vestido midi de flecos rosas de Zara que solo cuesta 60 euros.

Un diseño con el que Amelia Bono nos ha conquistado, y además, el suyo si que lo podemos copiar hoy mismo en Zara. Favorito de Elsa Schiaparelli y, a veces, el más denostado del pantone, el rosa juega hoy todas sus cartas. Liberado de prejuicios históricos, las grandes firmas lo reviven en infinitas siluetas y tejidos, después de triunfar con el 'Barbiecord', y ahora suplido por el rojo como el de la chaqueta de la Reina Letizia, el rosa igualmente vuelve cada primavera para inundar los armario con este toque más femenino y romántico. Y aunque la era de 'Barbie' se haya terminado como dejó claro Margot Robbie, este vestido rosa de de Zara lo necesitamos ya en nuestro armario por culpa de Amelia Bono.

Amelia Bono. Gtres

Amelia Bono. Gtre

Vestido midi flecos, de Zara (59,95 euros)

Vestido flecos. Zara

Al más puro estilo 'La vie en Rose', el color rosa se impone esta primavera dentro y fuera de las pasarelas con el escote más viral de este 2024, que no dejamos de ver tanto en vestidos y camisetas.