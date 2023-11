Estas son todas las exposiciones de arte y moda que no te puedes perder este mes de noviembre en Madrid

A un mes de terminar el año 2023, noviembre es uno de los meses más esperados por muchos amantes de la Navidad que buscan pasar unos días de vacaciones de fin de semana en las grandes ciudades de nuestro país, no solo para ver el alumbrado de luces de Navidad, sino también para hacer turismo y ver aquellas exposiciones, estrenos de películas, obras de teatro y otros eventos que se puedan dar en las grandes ciudades españolas. Escapar de la rutina diaria durante los fines de semana es un buen plan y es que, si no puedes hacer una escapada rural en hoteles de ensueño, no te preocupes, pues en la ciudad de Madrid podrás encontrar durante este mes un sinfín de exposiciones de moda y arte con las que podrás disfrutar y empaparte de la cultura, la historia y, por tanto, la vida que hay detrás de sus diseñadores y artistas. Algunas de estas exposiciones que te mencionaremos a continuación se estrenan a lo largo de este mes y otras continúan su travesía hasta principios de año. Sea como sea, hemos escogido un total de siete exposiciones de moda y arte que, si tienes la oportunidad y eres un gran amante de la moda y el arte, no debes perderte.

Desde la comisariada por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera, 'La moda en la Casa de Alba' la cual nos muestra un recorrido por dos siglos de belleza con piezas de Alta Costura diseñadas por Charles Frederick Worth, Cristóbal Balenciaga o Louise Boulanger, las cuales dialogan con pintores de la talla de Federico Madrazo, Joaquín Sorolla o Ignacio Zuloaga, hasta la reciente exposición en el Museo Thyssen, 'Maestras', una exposición que presenta un recorrido desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del XX a través de ocho escenas relevantes en el camino de la mujer hacia su emancipación. Sin olvidarnos de la tan esperada exposición de 'Monet' en CentroCentro, espacio ubicado en el emblemático Palacio de Cibeles, ni de la feria de artesanía 'Feriarte' 2023, que tendrá lugar en IFEMA y que comienza el día 11 de noviembre. Estas son algunas de las exposiciones de arte y de moda que se darán a lo largo del mes de noviembre en Madrid, un plan perfecto para pasar el fin de semana aprendiendo y empapándote del mundo de la moda, la historia, los tejidos y el arte.

"Maestras" - Museo Thyssen.

31 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024.

"Jeans, de la calle al Ritz" - Museo del Traje.

24 de noviembre de 2023 al 17 de marzo 2024.

"Los veranos de Sorolla" - Fundación Mapfre.

22 de septiembre al 7 de enero de 2024.

"Monet" – Exposición en CentroCentro.

21 de septiembre de 2023 al 25 de febrero de 2024.

"Regresar no es volver. Alberto Corazón". Sala de Exposiciones Temporales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

28 de septiembre de 2023 al 14 de enero de 2024.

"La moda en la Casa de Alba" - Palacio de Liria.

Del 19 de octubre al 31 de marzo de 2024.

"Feriarte 2023" - Ifema.

Del 11 al 19 de Noviembre de 2023.

