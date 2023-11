Este era el vestido de la venganza (y de la ruptura con Yatra) de Aitana y nosotras no nos habíamos dado cuenta

Estamos en shock, no os lo vamos a negar. Nosotras en nuestro universo paralelo cubriendo la premier de 'Pombo', y al salir mil mensajes con un misterioso enlace. Sí, el del vídeo más viral del día en el que Sebastián Yatra confirmaba su ruptura con Aitana. Cosas de famosos, confirmar una ruptura de una relación que nunca había sido confirmada por ninguna de las dos partes, y justo después del concierto de Aitana en Colombia. No sé si pensar mal (y acertaré) o llorar de pena, pero lo que está claro es que se confirma que este era el vestido de la venganza de Aitana, y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Hablamos del vestido de Aitana en la alfombra roja de LOS40 Music Awards, en la que sorprendió con su nuevo look a todo aquel que estaba presente. Y que ahora nos deja claro que era su cambio de estilo y su vestido de la venganza.

Con un vestido de falda asimétrica y prominentes aberturas, la artista sorprendía con una parte de arriba en forma de bikini. Además, su look total black estaba aderezado por unas brillantes botas de charol, también en negro y de caña muy alta, y un collar de pinchos de lo más atrevido. Y ahora nos damos cuenta que este era el vestido de la venganza de Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra. Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dressque hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que un revenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Y ahora Aitana tiene su propio vestido de la venganza.

Ya lo decía Coco Chanel, cuando “una mujer se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”. Las mujeres que se tiñen de este color es porque acaban de pasar por una ruptura y buscan cerrar este ciclo para adentrarse en una nueva etapa de diversión y aventuras. Esta creencia nace con la coincidencia de que muchas mujeres, como Shakira, Karol G, o Tini, se pasaron a esta tonalidad justo después de dejarlo con sus parejas, y ahora también Aitana tras romper con Sebastián Yatra.