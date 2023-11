El verdadero vestido de la venganza de Rosalía era el de 'se nos rompió el amor de no usarlo' en Sevilla

Rosalía ha conquistado Sevilla, y el mundo. Primero en la alfombra roja con un sugerente diseño de Balenciaga, y después abriendo la gala de los Latin Grammy con un actuación histórica y el verdadero vestido de la venganza. Todo esperábamos el momento, pero no nos podíamos imaginar que Rosalía se iba a marcar un Rocío Jurado, así de buenas a primeras, y con Rauw y su ex suegra entre el público. Y lo ha hecho con una versión muy flamenca de todo un clásico de Rocío Jurado, 'Se nos rompió el amor', compuesta por el jerezano Manuel Alejandro en 1985. Un auténtico homenaje a 'La más grande' en estos premios de la música latina, y con un claro mensaje a Rauw Alejandro cambiando la estrofa final por un "se nos rompió el amor de tanto usarlo, o de no usarlo". Y todo ello con el vestido perfecto de la venganza, un espectacular vestido negro con escote corazón de vértigo y los hombros al aire, que combinó con la melena suelta y maxipendientes de inspiración surrealista, con ojos y labios coordinados con su brazalete.

Tanto el vestido como las joyas de Rosalía los firma Schiaparelli y a nosotras nos recuerda al mítico vestido de la venganza de Lady Di. Este es su propio vestido de la venganza. Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dress que hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que un revenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Y ahora Rosalía tiene su propio vestido de la venganza.

Rosalía en su actuación en los Latin Grammy. Kevin Winter EFE

Pero el cruce de indirectas no se quedó ahí, poco después se subía al escenario de Fibes, Rauw Alejandro que interpretó 'Se fue', de Laura Pausini, y también cambiaba la estrofa final por un "se fue y con ella la vida se me fue". Amigas, este culebrón nos tiene más living que una telenovela colombiana de Netflix.