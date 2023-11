Aitana rompe a llorar en su último concierto al confirmarse su ruptura con Sebastián Yatra

Sebastián Yatra ha confirmado su ruptura con Aitana después de estar semanas en el ojo del huracán mediático. El colombiano, en su última intervención con la prensa, ha desvelado que su historia de amor con la cantante ha terminado. Aunque nunca llegaron a confirmar su romance, el artista sí ha querido dejar claro que la extriunfita y él son solo amigos en estos momentos.

"Nos queremos mucho. Somos y seremos grandes amigos en la vida. Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida, pero yo la quiero mucho y hemos vivido una historia muy bonita este año", declaraba Yatra sobre su relación con Aitana. Esta ruptura se ha confirmado coincidiendo con la artista en Colombia, el país de su ex, en mitad de su gira por Latinoamérica, "Alpha Tour".

Casualmente, la catalana rompió a llorar en su último concierto en Bogotá y desveló a los asistentes que no se encontraba muy bien anímicamente, declaraciones que ahora cobran sentido. "Quiero recordar el año como un año de cambio, madurez, de crecer. Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesó Aitana durante el show.

Esta ruptura, aunque ha pillado desprevenidos a todos los fans de la pareja, ha confirmado lo que durante semanas se especulaba sobre ellos. Yatra estuvo en México acompañando a Aitana en su arranque de "Alpha Tour" por Latinoamérica, pero se desconoce si la decisión de poner punto final a su romance se tomó antes o después de este último viaje juntos.

Casi un año después de comenzar su relación, Aitana y Yatra han decidido quedar como amigos y no continuar con su historia de amor que, durante todo el 2023, ha acaparado todos los titulares de la crónica social nacional e internacional. A pesar de la discreción de ambos, los dos artistas han conformado una de las parejas más mediáticas de este año y, aunque nunca llegaron a confirmar su noviazgo, el colombiano sí que ha querido hacer saber a todos sus fans que han decidido poner punto final a su romance públicamente.