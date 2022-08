¿Cómo vestiría Lady Di a los 60 años? Así serían sus looks más icónicos en 2022

25 años desde que Lady Di nos dejó pero su estilo y las tendencias que ella llevó siempre quedaron muy presentes. El próximo 31 de agosto se celebra el 25 aniversario de la muerte de Diana de Gales, una de las royals más activista de los últimos tiempos, en definitiva, una mujer adelantada a su época. Y cuando hablamos de adelantada, nos referimos a todo: en la moda, en la forma de pensar e incluso, en sus métodos de vida. Una mujer con las ideas claras que nos dejó muy temprano. Pero, ¿cómo vestiría Lady Di a los 60 años? Sin duda alguna, podríamos recuperar algunas de las tendencias que nos dejó en 1997 y llevarlas a las calles a día de hoy. Repasamos los looks más icónicos de Lady Di y que podríamos llevar hoy mismo por las calles de nuestra ciudad al más puro estilo años 90.

Blazer con hombreras, gorra y botas cowboy

Cuando decimos que Lady Di fue pionera en estilo, no nos equivocamos. Este look de 1995 podría recuperarse y llevarlo en la actualidad para una de sus visitas más coloquiales a los hipódromos del Reino Unido. Además, cuando las botas cowboy no eran tendencia, Lady Di las llevaba y ahora, en 2022, recuperamos la tendencia y nos obsesionamos con la última adquisición de Mango y que podemos combinar con gorra y blazer oversize.

Princesa Diana de Gales FOTO: Pinterest

Sudadera y mallas ciclistas

¿Quién dijo que las mallas ciclistas no eran para las royals? Lady Di las llevó y esta tendencia se sigue llevando hoy día: con sudadera, blazer o con una camisa larga para crear un look sport chic impresionante. De hecho, Lady Di llevó hasta los calcetines altos blancos que tanto vemos ahora en las calles de nuestra ciudad.

Lady Di saliendo del gimnasio con sudadera. FOTO: RP GTRES

Un clásico: el vestido negro de noche

Nunca falla, ya lo dijo Lady Di y lo confirmamos nosotros. Durante décadas el vestido más icónico de Diana de Gales ha sido tendencia. El vestido negro para un evento de noche, nunca ha decepcionado. De hecho, combinado con medias semi transparentes en negras le da un toque sexy, atrevido y sofisticado, al más puro estilo Pretty Woman.

Imagen del cartel de la obra que tendrá como protagonista a Lady Di

Total look en rosa

Por último, no nos podemos olvidar de la gran tendencia que ha vuelto de los 2000, en 2022 y que Lady Di ya llevó en sus looks más casuales. El color rosa para crear sus total looks y sus mejores combinaciones. Sin duda, una visionaria y fuente de inspiración para Meghan Markle o la Reina Letizia.

Lady Di en 1986. FOTO: Agencias

Lady Di con 60 años y en 2022, recuperaría su armario de los 90 y nos daría vida con sus looks más icónicos (retro), reconvertidos y actualizados.