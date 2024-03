Este es el look de Aitana para su escapada secreta a Disneyland París junto a Sebastián Yatra

"De la Torre Eiffel, que se está muy bien. Mon amour, je t'aime", que diría la canción, y Aitana se lo ha tomado al pie de la letra. Porque mientras todas estábamos pendientes de sus looks en la Semana de la Moda de París, ha pasado lo inesperado, su escapada secreta con Sebastián Yatra a Disneland París el pasado sábado y ahora están de viaje en Islandia. Sí amigas, nosotras también estamos en shock, pero oye, cosas más raras hemos visto en los últimos años. Pero nada más lejos de la realidad, tres meses después de su sonada ruptura, Aitana y Sebastián Yatra han sido de nuevo pillados en Islandia. El encargado de desvelar esta inesperada noticia ha sido el periodista Abel Planelles a través de un vídeo en su perfil de Instagram. En él, el periodista ha compartido una fotografía de la pareja en el país de las auroras boreales. Aunque en la instantánea no aparecen en actitud cariñosa, la realidad es que se ha producido un acercamiento entre ambos. Pero no solo eso, las redes sociales también han desvelado que Aitana y Yatra habrían estado este sábado juntos en Disneland París, por eso esta publicación de la cantante tiene aún más connotaciones además de su look.

Porque Aitana ha publicado un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram con diferentes looks en París, y en Disneyland, pero además de fijarnos en su estilismo con un jersey de rayas de cuello alto con ese estilo parisino que tanto nos gustan, nos fijamos en su pie de foto. "Días días díassssSSSSS", eso pone Aitana junto a los emoticonos de localización, lo mismo que puso hace unos días Sebastián Yatra en sus Stories de Instagram junto a un cielo mágico y misterioso que no ponía ubicación. ¿Están jugando con nosotros? ¿Realmente han vuelto? ¿Es todo marketing? La verdad es que no tenemos las respuestas, lo único que podemos hacer es fijarnos en el estilismo de Aitana con su nuevo corte de pelo. Ya decía Coco Chanel que cuando una mujer cambiaba su pelo, algo iba a cambiar en su vida.

Hoy en día es una de las marcas más prestigiosas e identificativas de Francia. Coco Chanel, Brigitte Bardot o Pablo Picasso hicieron conocida esta marca que forma parte de la historia de la moda francesa. La eterna camiseta de rayas, a la que Aitana le ha querido hacer un guiño parisino con este jersey.