Aitana deslumbra (literalmente) en el desfile de Paco Rabanne en París con cambio de look incluido

Primero fue en Milán, y ahora en la Semana de la Moda de París. Aitana acaba de aterrizar en el desfile de Rabanne para robarle a Rosalía todos los focos en París. Y no lo ha hecho solo con un lookazo icónico de la marca, si no con cambio de look incluido. Con este nuevo cambio de identidad de Paco Rabanne a Rabanne, la marca busca reafirmar su posición como un referente en la moda franco-española y seguir sorprendiendo con diseños únicos y vanguardistas, y ahí no podía faltar Aitana como nueva musa también de la moda posicionándose entre las grandes celebrities. Paco Rabanne es un reconocido diseñador de moda francés que ha dejado una marca indeleble en la industria. Su historia de marca comenzó en los años 60, cuando revolucionó el mundo de la moda con sus diseños vanguardistas y futuristas. Rabanne se destacó por su originalidad y audacia al utilizar materiales no convencionales en sus creaciones, como metal, plástico y malla metálica. Y en en todo eso se basa el look de Aitana en su desfile en París.

Una Aitana que además ha estrenado nuevo look con una melena desfilada que marca mucho más su rostro y resta volumen a la melena que le habíamos visto en Milán. Pero volviendo al estilismo, la cantante catalana ha lucido un vestido de manga larga ajustado a la silueta en tonos blancos y azules, con la espalda al descubierto y un R en el pecho en plateado de Rabanne. Un outfit que ha completado con un vestido de cadenas plateado, muy icónico de la etiqueta y maxi botas plateadas.

Un cambio de look de la mano de Jesús de Paula que Aitana ha acompañado con un maquillaje de Alex Saint. Piel fresca e iluminada, pequitas, lunares, un toque de máscara y sombras plateadas.