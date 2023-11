Ana Duato no quiere saber nada de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra: así ha sido su sorprendente reacción

Sebastián Yatra ha confirmado su ruptura con Aitana en su última intervención con la prensa. Después de semanas en el punto de mira, el colombiano ha querido hacer pública su separación con la artista, justo cuando la joven se encontraba en el país del cantante con su gira "Alpha Tour". La noticia ha generado un gran revuelo mediático a pesar de que muchos de sus seguidores se olían el triste desenlace de su historia de amor, después de días de especulaciones sobre ambos.

"Nos queremos mucho. Somos y seremos grandes amigos en la vida. Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida, pero yo la quiero mucho y hemos vivido una historia muy bonita este año", ha declarado Yatra sobre la actual relación que mantiene con Aitana, onfirmando que ya no existe entre ellos ningún vínculo sentimental.

Aitana, que recuperó la ilusión en el amor al lado del colombiano tras su sonada ruptura con Miguel Bernardeau, ha vuelto en menos de un año a la soltería. Aunque ninguno de los dos habló en ningún momento de romance, Yatra ha considerado conveniente aclarar la actual relación que mantiene con la catalana después de haber vivido un intenso noviazgo este 2023. Nada más salir a la luz la noticia, algunos rumores han apuntado a un posible acercamiento de la cantante y el actor de "Élite", con el que estuvo saliendo cuatro años y con el que terminó su relación nada más estrenar "La última", la ficción que ambos protagonizaron para Disney+.

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau rompen su relación tras cuatro años de relación

Ana Duato, madre de Miguel Bernardeau, ha sido la primera de la familia del actor en reaccionar a la ruptura de Aitana y Serbastian Yatra. La intérprete, nada más ser preguntada por la prensa sobre el asunto, ha decidido no responder a ninguna cuestión relacionada con su exnuera y meterse rápidamente en el coche, huyendo de cualquier pregunta respecto a la catalana y el colombiano. Sobre una posible reconciliación de su hijo y la cantante, la protagonista de "Cuéntame cómo pasó" también ha hecho oído sordos.

No es la primera vez que Ana Duato se desmarca totalmente de Aitana y de cualquier información relacionada con la que durante tantos años su hijo estuvo saliendo. Nada más salir a la luz el último disco de la artista y la canción que le dedicó al actor sobre su ruptura, la actriz, de manera muy tajante, aseguró que no había escuchado el single que se había marcado su exnuera al más puro estilo de Shakira. Parece ser que la intérprete no quiere saber nada de la extriunfita y pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con la vida sentimental de su hijo Miguel. ¿Habrá alimentado Ana Duato los rumores de un posible acercamiento entre ambos jóvenes con su inesperada reacción?