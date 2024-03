Ana de Armas se rinde ante el 'savoir faire' de Louis Vuitton en su desfile en París

La Semana de la moda de París ha llegado a su fin, y mientras nosotras nos enamorábamos de Ángela Molina desfilando para Miu Miu o Penélope Cruz de lo más rompedora para Chanel, ha llegado Ana de Armas para poner fin a esta semana de moda con un lookazo de altura en el desfile de Louis Vuitton antes de su desembarque en Barcelona en Mayo. Ana de Armas sigue brillando por donde pasa y dejándonos looks de esos que nos hacen soñar despierta con todas las tendencias de moda que tanto nos gustan . Y es que desde el pasado Festival de Venecia la actriz no para de marcarse estilismos de altura que la han coronado como una de las mejores vestidas del año pasado, y este va camino de serlo también. Desde sus looks de jefaza máxima y mujer empoderada, a sus vestidos más princesa y fantasía. Y ahora desde el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, nos ha dejado claro que las faldas con volumen han llegado para quedarse en el armario de las mujeres que mejor visten. Si el año pasado para este desfile elegía un vestido corto con botas altas de lo más rompedor, ahora se ha decantado por un estilismo mucho más lady.

Como en el desfile de septiembre, Ana de Armas ha optado por lucir abdomen, si en la última ocasión lo hizo con sujetador a la vista y traje, esta vez lo ha hecho con un top blanco que ha combinado con la falda de tiro alto y mucho volumen con una bomber de tejido tweed y botas. Un estilismo de estilo lady y chic con el que la actriz ha vuelto a enamorar París una temporada más en el cierre de esta maravillosa semana de la moda que nos ha dejado a Georgina Rodríguez desfilando con Vetements, o a Aitana y Rosalía triunfando también fuera de los escenarios, y adentrándose en el mundo de la moda como grandes celebrities del momento.

France Fashion Louis Vuitton 24/25 Arrivals Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Emma Stone, embajadora oficial de la marca, tampoco ha faltado al desfile con un top beige con mangas con volumen y un pantalón blanco firmados por Vuitton. No solo ella, también hemos visto un front row cargado de estrellas como Sophie Turner, Jaden Smith, Chloë Grace Moretz, Saoirse Ronan, Phoebe Dynevor, Millie Bobby Brown, Catherine Deneuve o Cate Blanchett.