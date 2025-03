Estos son los errores que cometes si no te funciona el retinol

Hemos llegado un momento en el que cada uno de nosotros hemos introducido nuestro gran tesoro de la juventud. Para algunos serán los sérums antimanchas que deberíamos utilizar a partir de los 30 años o para otros las cremas con colágeno que prometen tener la dermis tersa, luminosa y jugosa. Ahora bien, muchas de las editoras de belleza coincidiremos con que el retinol es el cosmético más efectivo para disminuir los signos de la edad. Lo cierto es que el hecho de familiarizarse con él ha costado varios años de adaptación, pero a día de hoy se ha convertido en gran aliado de muchas que tenemos una rutina facial para retardar el envejecimiento.

Aunque el retinol sea un producto de belleza conocido en la actualidad, es cierto que todavía empleamos hábitos o modos de empleo erróneos con los que no alcanzamos los resultados que promete. Y de la misma manera que cuando no realizamos una buena skin routine conseguimos un look de maquillaje despellejado, en esta ocasión ocurre lo mismo. Si no tenemos el conocimiento de cómo es la vía adecuada para aplicar los cosméticos con retinol según tu piel, notamos que el producto no está siendo nada eficiente a nuestras necesidades. Por ello, con el objetivo de saber los errores que cometemos a utilizar el retinol, hablamos con Sandra Burgos, experta en belleza y directora de formación de Clinique. "El retinol es un ingrediente que vemos muy frecuentemente utilizado en cosmética y específicamente en formulaciones con beneficios antiedad. Dada su capacidad para estimular la producción del colágeno, promover la renovación celular, mejorar la elasticidad de la piel, reducir las líneas y arrugas, y favorecer una piel más firme, lo convierten en uno de los componentes más eficaces en la mejora del aspecto de la piel", comunica.

Cuándo se debe aplicar el retinol

De acuerdo con la experta en belleza, los cosméticos con retinol son aptos para utilizar a lo largo del año, pero siempre junto con protección solar, sobre todo en las rutinas de mañana. "Cuando se utiliza retinoides se debe poner especial atención en la protección de la piel, ya que al promover la renovación celular, las capas superiores de células muertas, se desprenden más rápidamente, lo que permite que una piel más delicada y nueva salga a la superficie", comenta. La correcta aplicación es por todo el rostro, pero siempre evitando zonas como el contorno de ojos, las aletas de la nariz y los labios, al ser áreas especialmente delicadas. Posteriormente, aplicaremos siempre una crema hidratante, con beneficios de reparación de la barrera cutánea y protección solar.

Los errores que cometemos al utilizar el retinol

Primero de todo, debemos seleccionar el tipo de retinoides perfectos para tanto a nuestra dermis como a nuestras necesidades, puesto que cada uno de ellos contienen distintos ingredientes que son más o menos potentes. Asimismo, el orden de aplicación es vital para su nivel de funcionalidad. Primero, debemos utilizar el retinol directamente sobre nuestra piel previamente limpia y seca después de un sérum con ácido hialurónico y finalizaremos la rutina facial con la crema hidratante."Al comenzar a incorporar en la rutina de tratamiento retinoides, tenemos que tener en cuenta el proceso de retinización de la piel, que consiste en la adaptación y tolerancia de la piel a estos ingredientes. Dependiendo del tipo y condición de la piel, puede variar el tiempo entre dos o cuatro semanas. Puede suceder que si nunca se ha utilizado retinoides notemos cierta rojez, descamación o sensibilidad en algunas zonas, la recomendación sería comenzar utilizándolo una sola vez al día dos veces por semana e ir gradualmente aumentando su uso, hasta incorporarlo diariamente", recalca Sandra Burgos.

Es importante destacar que el retinol es apto para todo tipo de pieles por sus visibles beneficios. No obstante, debemos tener cuidado en la recomendación de uso en las pieles sensibles o aquellas con tendencia al enrojecimiento crónico o descamación. "En este caso siempre vamos a introducir ingredientes calmantes y que ayuden a reparar la piel", aconseja.