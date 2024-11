Todo lo que necesitas saber sobre los péptidos, el aliado antienvejecimiento para pieles que no toleran el retinol

Si últimamente escuchas hablar de péptidos por todas partes, no es casualidad. Estos pequeños, pero poderosos ingredientes se han convertido en la nueva obsesión del mundo de la cosmética antienvejecimiento, y no es para menos. Desde las estanterías de las farmacias hasta las fórmulas más avanzadas de las marcas de lujo, los péptidos están conquistando los neceseres de quienes buscan una piel más firme, tersa y rejuvenecida. Pero, ¿por qué están desbancando al todopoderoso retinol en muchas rutinas? La respuesta está en su efectividad, suavidad y versatilidad.

Para quienes tienen pieles sensibles o no toleran bien el retinol —ese ingrediente estrella que promete (y cumple) milagros, pero a veces irrita y deshidrata—, los péptidos se presentan como el aliado perfecto. Su capacidad para estimular la producción de colágeno y mejorar la elasticidad cutánea sin causar enrojecimientos ni descamaciones los convierte en un imprescindible de las fórmulas antiaging. Además, son aptos para todo tipo de pieles y, a diferencia del retinol, no tienen restricciones en su uso. Si a esto le añadimos que cada vez más marcas los incorporan en sus sérums y tratamientos, queda claro que los péptidos no son una moda pasajera, sino el futuro del cuidado de la piel.

Ahora bien, para entender por qué los péptidos están revolucionando el mercado, primero debemos saber qué son y cómo funcionan.

¿Qué son los péptidos?

Para comprender el furor por los péptidos, es necesario empezar con una definición clara. Según explica la farmacéutica Belén Acero, titular de Farmacia Avenida América y especialista en dermofarmacia, "los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que forman las proteínas. ¿Por qué esto es importante para tu piel? Porque las proteínas, como el colágeno y la elastina, son esenciales para mantenerla firme, tersa y joven. Estos, al penetrar en la capa externa de la piel, pueden estimular la producción de colágeno y otros componentes importantes, favoreciendo la reparación y cicatrización".

En otras palabras, los péptidos son como pequeños mensajeros que comunican a tu piel qué necesita para regenerarse y mantenerse saludable. Cuando se aplican a través de cosméticos, trabajan para estimular los procesos naturales de la piel, ayudándola a repararse, regenerarse y recuperar su vitalidad.

Los mejores sérums con péptidos

Si después de leer esto te mueres de ganas por incluirlos en tu rutina, aquí tienes una selección de los mejores sérums con péptidos disponibles en el mercado que combinan eficacia, innovación y precios para todos los bolsillos.

The magic serum, de Healthy wear (47 euros)

The magic serum Healthy wear

Su nombre no es casualidad: este sérum combina péptidos revitalizantes con activos antioxidantes para devolver a tu piel esa luminosidad natural que parece perdida tras días intensos.

25 péptidos-th serum, de Gema Herrerías (41,90 euros)

25 péptidos-th serum gh.

Este sérum multiplica la firmeza y elasticidad de la piel gracias a su innovadora fórmula con 25 péptidos.

Triple peptide + cactus oasis serum, de Youth to the People (rebajado a 38,99 euros en Sephora)

Triple peptide + cactus oasis serum Youth to the people

Su textura ligera se funde al instante, mientras sus tres péptidos actúan en sinergia con extracto de cactus para reparar y calmar.

Time filler intensive sérum intensivo multi-corrección de arrugas, de Filorga (rebajado a 29,95 euros en Lookfantastic)

Time filler intensive sérum intensivo multi-corrección de arrugas Filorga

Un suero pensado para corregir arrugas y líneas finas gracias a su alta concentración de péptidos y activos reafirmantes.

The 6 peptide skin booster, de Cosrx (rebajado a 23,99 euros en Miin cosmetics)

The 6 peptide skin booster Cosrx

El favorito de las amantes de la cosmética coreana. Su fórmula ligera, pero efectiva reafirma la piel y mejora su elasticidad sin dejar sensación pesada.

Sérum multi-peptides + HA, de The Ordinary (19,99 euros)

Sérum multi-peptides + HA The Ordinary

Eficaz y accesible. Este sérum utiliza una mezcla concentrada de péptidos y ácido hialurónico para hidratar profundamente mientras combate los primeros signos de la edad.

P-tiox, de Skinceuticals (150 euros)

P-tiox Skinceuticals

Como la mayoría de productos de Skinceuticals, una inversión que vale cada euro. Combina péptidos de alta precisión con antioxidantes para rejuvenecer la piel y prevenir el daño causado por el envejecimiento y el estrés oxidativo.

Booster de péptidos, de Rowse (rebajado a 52 euros)

Booster de péptidos Rowse

Pensado para las amantes de lo natural, este sérum vegano combina péptidos con extractos botánicos para un efecto reafirmante y regenerador que potencia la luminosidad de la piel.

Ya sea que busques suavizar líneas, reafirmar o simplemente mantener tu piel en su mejor estado, los péptidos son el aliado que necesitas. Así que, ¿a qué esperas para incluirlos en tu rutina? Tu piel (y tu yo del futuro) te lo agradecerán.