Eugenia Martínez de Irujo celebra su 56 cumpleaños con chaqueta de tachuelas (y botines de maxi plataforma) más ideal para una cena de Navidad

Eugenia Martínez de Irujo cumplió ayer 56 espléndidos años en un gran momento tanto a nivel personal como profesional a pesar del distanciamiento que tiene con su hermano Cayetano y que está de nuevo de máxima actualidad tras la ausencia de la duquesa de Montoro en la misa funeral por el décimo aniversario de muerte de su madre, la inolvidable duquesa de Alba Cayetana Fitz-James Stuart, el pasado 20 de noviembre, que el jinete no dudó en reprocharle públicamente. Y no ha dudado en salir a celebrar esta noche por Madrid con su pareja y sus amigos, y obviamente, nosotras nos hemos fijado en su look, como ya hicimos el fin de semana con su vestido español para la cena de Navidad junto a su hija Tana Rivera.

Para esta celebración, Eugenia Martínez de Irujo ha dejado a un lado los vestidos y se ha decantado por una chaqueta de tweed y tachuelas muy en tendencia, que ella ha combinado con una falda negra, y botines de maxi plataforma. Por ello, cada temporada hay una tendencia que se centra en un pequeño detalle capaz de alterar todo el look. Este otoño se trata de unas viejas conocidas: las tachuelas. Estos apliques de marcado acento punk regresan cada cierto tiempo a la moda, cubriendo chaquetas de piel, cinturones, vestidos y también complementos.

El look de Eugenia. Gtres

Chaqueta de tweed con tachuelas Marciano (360 euros)

Chaqueta tweed. Marciano

Este invierno 2025 se convierten en un detalle muy específico de los bolsos y zapatos de la temporada gracias a su presencia en las pasarelas de firmas como Chloé, Isabel Marant, Bally o Acne Studios pero sobre todo debido a su aparición en las colecciones de firmas asequibles como Zara o Mango.