Eugenia Martínez de Irujo se sincera sobre la verdadera relación que mantiene su hermano Cayetano: "Más pronto que tarde se va a arreglar"

Eugenia Martínez de Irujo fue una de las ausencias a la misa funeral organizada por su hermano Cayetano en el 10º aniversario de la muerte de su madre en Sevilla. Carlos y Fernando fueron los únicos hijos de la duquesa de Alba que acompañaron al duque de Arjona en esta fecha tan señalada para toda la familia.

Hoy, la duquesa de Montoro se ha sincerado ante los micrófonos y ha vuelto a explicar el motivo por el que no asistió al oficio religioso. "Lo digo todos los años, espero que sea la última vez porque me veo repitiendo esto hasta el día que me muera. Fui al funeral de mi madre, como es lógico, el año que murió, pero yo llevo a mi madre en el corazón, la tengo presente diariamente, para mí, mi madre está conmigo siempre, entonces a mí no me hace falta ir a misa para recordarla", ha declarado sobre el asunto.

"Vas a una, por supuesto, el día que se fue, desgraciadamente, punto y fin", ha añadido, reiterando que "respeto a la gente que va a misa todos los años, pero también que me respeten a mí, que a mí no me hace falta misas para recordar a mi madre". "Yo tengo a mi madre siempre en mi corazón, que es lo importante, a mí las misas ni me van ni me vienen, lo siento en el alma, es que no hay más", ha zanjado sobre el motivo de su ausencia, cansada de tener que explicarlo cada año. "Igual que yo respeto la suya, tiene que respetar la mía, ¿tú ves normal que vaya a ver una misa todos los años? Oye, yo recuerdo a mi madre diariamente, pero no me hace falta ir a misa para recordarla".

Cayetano y Carlos Martínez de Irujo en la misa funeral por el 10º aniversario de la muerte de la duquesa de Alba GTRES

Sobre la relación que mantiene con sus hermanos y, en concreto, con su hermano Cayetano, Eugenia Martínez de Irujo también se ha pronunciado, algo que ha llamado mucho la atención. Aunque a día de hoy no están atravesando por el mejor momento, está convencida de que irá mejor en un futuro. "De todos mis hermanos, que los adoro a todos, es con el único que tengo un poco de distancia, pero bueno, más pronto que tarde se va a arreglar".

"Recuerdo a mi madre todo el rato, en redes sociales, hablo muchísimo con mis amigas, nos acordamos de miles de anécdotas, o sea, es que mi madre siempre está conmigo. ¿Qué más me da ir a misa?", ha finalizado Eugenia.

El recuerdo de Eugenia a su madre

Ayer la duquesa de Montoro recordó a la duquesa de Alba en este día tan señalado para ella en Instagram. Junto a unas fotografías de ambas, Eugenia le dedicó unas bonitas palabras a su madre: "Siempre conmigo mamá…siempre juntas…siempre en mi corazón". Además, añadió en un hastag que "no me hace falta ir a misa para recordarte", confirmando así que no asistiría a la misa organizada por su hermano Cayetano.

Desde que murió la duquesa de Alba, el duque de Arjona conmemora su memoria en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Sevilla, sede de la Hermandad de los Gitanos. Por primera vez desde el fallecimiento de Cayetana, ayer Cayetano reunió a dos de sus hermanos en la iglesia con motivo del 10º aniversario de la muerte de su madre.