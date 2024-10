Tana Rivera se va de fiesta con Victoria Federica y el traje de la firma española que aman las royals (y las chicas más clásicas)

Otra noche y otra fiesta más en Madrid en un mes de octubre que está siendo un no parar de eventos, photocalls y alfombras rojas. O lo que es lo mismo, no nos paran de inspirar nuestras famosas favoritas con sus looks de invitada perfecta de otoño. Rabat celebró el miércoles su evento anual más especial, 'Rabat black & white'. Una oda al saber hacer de la firma a través de un universo de contrastes en el que la luz, la delicadeza y la atemporalidad de los diamantes se entrelazan convirtiéndose en joyas sublimes. Numerosos rostros conocidos, entre los que se encuentran amigos de la marca como Victoria Federica, María García de Jaime, María Martín de Pozuelo, Marta Pombo o Eugenia Silva que nos han dejado looks de altura, todas en blanco y negro. Y una que no habíamos visto, pero que gracias al Instagram de Vic hemos descubierto, Tana Rivera.

Y es que después de su fiesta de 25 cumpleaños con un baile de máscaras incluido, Tana Rivera se quedó en Madrid para asistir a la cena de Rabat, y aunque no la vimos pasar por el photocall, gracias al Instagramd e Victoria Federica, María García de Jaime, y de la periodista Isabel Forner, hemos descubierto que estuvo allí y con un traje de Galcon Studio. Rabat ha querido celebrar con esta fiesta la elegancia y la sofisticación a través de creaciones singulares que representan la contraposición perfecta entre el esplendor más puro del diamante blanco y la majestuosa elegancia del diamante negro, y los looks en blanco y negro iban a la par en elegancia con sus piezas.

Victoria Federica y Tana Rivera de cena, @vicmabor

Mientras que Tana Rivera ha lucido un traje en azul noche y negro de Galcon Studio, la firma made in Spain que enamora a las invitadas más elegantes y que también está entre las favoritas de la Reina Letizia y Tamara Falcó.

Y es que Galcon Studio se ha posicionado como una de las firmas made in Spain más elegantes para las invitadas de todas las edades. Fundada en junio de 2021, está liderada por Pilar González Alcón, que tras siete años diseñando para otras firmas del sector del lujo decidió crear su propia marca.