Eugenia Martínez de Irujo es la invitada perfecta de la noche madrileña con vestido princesa y biker de piel

La semana está siendo de Eugenia Martínez de Irujo, que además de ser su cumpleaños, nos está dejando lookazo tras lookazo. Primero fue con un vestido de IQ Collection en una cena de lo más navideña junto a su hijas, después con una chaqueta de tachuelas para celebrar su cumpleaños, y ahora en un evento esta noche en Madrid con un look de la diseñadora catalana Teresa Helbig, con la que comparte gran amistad y de la que no se quiso perder a principio de año su primer desfile en París. El madrileño hotel 'Four Seasons' ha sido el enclave seleccionado para celebrar una noche dedicada al futuro y al planeta, hablamos de los premios ELLE for Future. Muchas caras conocidas han desfilado por la alfombra roja,como Alejandra y Richard Gere, que han acudido para recibir el premio ELLE Eco Award 2024 o Antonio Banderas y Nicole Kimpel.Y también Vicky Martín Berrocal o Eugenia Martínez de Irujo.

Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a confiar en Teresa Helbig para lucir espectacular y lo ha hecho con un vestido de lo más romántica en tonos rosas, que ha combinado con una biker de piel a tono. Un estilo princesa pero con ese toque rockero que tanto identifica el estilo de la diseñadora catalana. Mujeres empoderadas que brillan por si mismas. La firma española es un imprescindible en el armario de la socialité y recurre a ella para todas y cada una de las citas especiales a las que acude.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Además, para darle ese toque rockero que tanto le gusta y que tanto define a las fans de Teresa Helbig, añadió una cazadora tipo biker de color blanco con detalles metalizados que también firma la diseñadora catalana.