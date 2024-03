Teresa Helbig y su sueño cumplido de desfilar en París: "Me hubiera encantado tener a Lola Flores o a María Jiménez sentadas en el front row"

París siempre será una buena idea, y más si la vistes de moda. El cielo de París se abrió anoche para darle la bienvenida a un sueño teñido de blanco, azul y rojo al que, después de casi 30 años, le han salido alas. Teresa Helbig ha desfilado por primera vez fuera de España, en París, de la mano de Iberia para presentar su colección “1832 Sur Mer” Otoño/Invierno 2024-2025 en el barrio parisino de Le Marais, más concretamente en la Galerie Joseph, que en su día fue el Museo Pierre Cardin. Un sueño de moda que no se han querido perder todas esas mujeres que llevan años siendo parte de la etiqueta, porque la Helbig Gang no tiene edad, sus estilos son dispares, pero siempre sofisticados. Hablamos de Luz Casal, Eugenia Martínez de Irujo, Macarena Gómez, Leonor Watling o Elvira Lindo, que no se quisieron perder esta cita histórica para la moda española. O lo que es lo mismo, el arte, la cultura, pero con ese punto de irreverencia y rebeldía que define a la mujer Helbig.

Una barricada carente de color presidía el espacio que daba la bienvenida a los invitados que habían volado hasta París desde Madrid con en el avión de Iberia con el nombre de la diseñadora. No había detalle suelto para este sueño de moda, historia y empoderamiento. Un desfile en el bastión, la fortaleza en cuya órbita gravitan las representantes de la lucha y el desafío. Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida, ni es ajena a su entorno. Ni ahora ni hace 192 años. Una colección que nace donde acaba el sueño y empieza la realidad. Inspirada por la atemporal novela de Victor Hugo, ‘Los Miserables’, rinde homenaje a la lucha por la redención, la tenacidad y la búsqueda de la justicia. Es una colección con tradición y modernidad, con raíces tremendamente historicistas y un componente de agudeza y frescura que aparece en la pasarela en forma de mini faldas mezcladas con abrigos sastrería hasta los pies, micro vestidos acolchados o chaquetas de punto bordadas con pololos de piqué. Una colección que se inspira en el pasado, presente y futuro que conecta hilos rojos y crea nuevas conversaciones bajo la bandera de la unión en tonos crudos, amarillos, azules, burdeos. Una colección con un romanticismo y una sensibilidad arrolladora como todo lo que hace la Helbig.

Un momento histórico para la moda española, que La Razón ha podido vivir y entrevistar a Teresa Helbig mientras su sueño en París se hacía realidad.

Teresa, cuidado con lo que sueñas, porque los sueños se hacen realidad, ¿no?

Si a Teresa madre y a mi nos lo llegan a contar esta historia hace 30 años te prometo que no hubiésemos dado un duro. Este sueño late en el corazón de la niña que fui, de la mujer que soy y de la que me acompañará el resto de mi vida. Y por supuesto en los corazones de los míos, que lo viven en con el mismo rizo en la piel.

Recibiste el Premio Nacional de Diseño de Moda el pasado año a la vez que cumplías 60 años y ahora de la mano de Iberia, se cumple el sueño de desfilar en París. ¿En qué momento surgió el proyecto y cómo se ha hecho realidad?

Te diría que estamos viviendo el momento más dulce de Teresa Helbig. Ganar el premio nacional fue un honor inmenso, una palmadita en la espalda que reconoce y pone en valor una visión basada en la artesanía, la tradición, el savoire faire y las mujeres que no siempre ha estado de moda, pero que actualmente es símbolo imperativo de vanguardia y futuro. De alguna forma, el sector te dice; estos 30 años han tenido todo el sentido del mundo, buen trabajo. Y que una empresa de la envergadura y el prestigio de Iberia apueste por internacionalizar y dar visibilidad al talento de autor made in spain solo hace que poner en evidencia que son una marca con una visión estratégica brillante e innovadora que apuesta enormemente por la cultura, el cine, la literatura, el deporte, la moda…

París-Texas, fue la última colección que prestaste en Madrid, y ahora podríamos decir que es un Madrid-París. Los guiños de la vida.

Cuando creamos París-Texas no podríamos imaginarnos que la próxima colección la estaríamos presentando en París. La sofisticación y la exquisitez de la ciudad de la luz es algo que siempre me ha impresionado, un enclave que he seguido muy de cerca desde la Belle Époque y los locos años 20, hasta hoy día. Cultura, dinamismo, tradición, belleza… estás delante de una enamorada empedernida.

Una colección que nace donde acaba el sueño y empieza la realidad. Este vuelo de Teresa Helbig a París, ¿cuánto tiene de sueño? ¿cuánto de esfuerzo y trabajo duro?

El sueño es haber llevado a cabo este proyecto y haberlo hecho de la mano de Iberia. El sueño es la ciudad, el espacio, el equipo, la oportunidad. Y el esfuerzo y el trabajo es el telón de fondo de toda esta aventura; el pensarla, el meditarla, el trabajarla, el crearla, el ejecutarla y el vivirla. Han sido 6 meses de trabajo duro y muy emocionante que crearán un recuerdo imborrable en nuestra memoria.

Teresa Helbig presentó su nueva colección en París. Cedida

Explícanos un poquito más que hemos podido ver en esta colección 1832 Sur Mer FW24/25 en París.

La colección está inspirada por la atemporal novela de Victor Hugo, "Los Miserables” y rinde homenaje a la lucha por la redención, la tenacidad y la búsqueda de la justicia. Es una colección con técnica (tradición) y mirada (modernidad), con raíces tremendamente historicistas y un componente de agudeza y frescura que aparece en la pasarela en forma de mini faldas mezcladas con abrigos sastrería hasta los pies, micro vestidos acolchados o chaquetas de punto bordadas con pololos de piqué. Una colección que se inspira en el pasado, presente y futuro que conecta hilos rojos y crea nuevas conversaciones bajo la bandera de la unión en tonos crudos, amarillos, azules, burdeos... Una colección con un romanticismo y una sensibilidad arrolladora que cobra vida a través de la glasilla de algodón, el paño o las cintas de grosgain trenzadas.

En vuestra colección a Ana Bolena, decías que fue la primera mujer Helbig sin ella saberlo, ¿qué mujer parisina representaría ese espíritu?

Una Jane Birkin, una Diana Vreeland, una Kiki de Montparnasse…

En una entrevista nos dijiste que te hubiera encantado vestir a Lola Flores, ¿a qué mujer histórica española te gustaría tener en este desfile en París?

¿Te imaginas tener a Lola sentada en el front row? ¡Me moriría de la ilusión! La número dos en mi lista María Jiménez, una mujer incansable, trabajadora como nadie y con un hambre de vida inmensa.

¡Que fantasía hubiera sido! Pero de la actual Helbig Gang no ha faltado nadie esta noche en París

¡Exacto, qué felicidad! Nos hacen muy afortunadas que nuestras Helbigwomen hayan venido a apoyarnos en nuestro primer gran desfile internacional. Luz Casal, Eugenia Martínez de Irujo, Macarena Gómez, Leonor Watling, Cristina Brondo, Pilar Palomero, Elvira Lindo, Clara Roquet… mujeres a las que admiramos infinito, con las que nos apoyamos desde siempre y que lo sigamos haciendo en este momento tan especial es muy emocionante.

¿Tenemos aún mucho que envidiar en España de la cultura de la moda en Francia?

En España somos unos grandísimos artesanos, tenemos una herencia cultural brillante y profesionales tremendamente cualificados que podrían enfrentarse a los retos más ambiciosos. Pero para eso hay que creérselo mucho, trabajar aun mas, definir un camino y seguirlo hasta el fin del mundo.

El desfile de Teresa Helbig. teresa helbig

Decía Coco Chanel, "mantén la cabeza, los tacones y los principios altos", ¿cuesta mucho mantener los principios en esta industria de la moda?

Cuando una es tan fiel a sí misma cuesta hacer cosas que traicionen la mirada que te lleva definiendo toda la vida, una debe ser honesta y llevar su propuesta hasta el final, pese a quien le pese. Nuestro telón de fondo siempre será el de dedicarle tiempo a todo aquello que nos rodea; amigos, familia, relaciones, comer, leer, ver cine, vestir… y nuestro objetivo es el de trabajar para la mujer, empoderarla y hacer que jamás pase desapercibida, hacerlo con un equipo al que cuidamos y valoramos muchísimo, utilizando materiales que sigan el mismo ADN artesano, honesto y cuidador y siendo muy respetuosos con la sobre producción (el futuro de todas está en juego).

¿Próximo sueño de Teresa Helbig?

Seguir creando, seguir cuidando a nuestras clientas, seguir con el foco en la digitalización y la inteligencia artificial y seguir conquistando Estados Unidos. Es cierto que París ha sido mi sueño de vida, pero veo un camino largo y muy emocionante en New York y Los Ángeles, tenemos a mujeres maravillosas a las que les entusiasma Helbig y valoran muchísimo nuestro trabajo, vemos una oportunidad que sin duda es el momento de aprovechar.

Y ya para acabar, si la joven Teresa que estaba haciendo aquel vestido de 800 plumas con el que empezó todo, ¿qué crees que te diría viéndote en París?

Creo que se quedaría en shock, sonreiría y luego me diría: ¿y para septiembre qué tienes pensado?