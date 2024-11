Vicky Martín Berrocal es la reina de los vestidos negros cut out para todas las noches de diciembre

Las noche de galas, eventos y premios en Madrid no tienen descanso esta semana, la comenzamos con el evento navideño de GHD con María Pombo como gran estrella, y a noche se celebraron más galas que nos han dejado maravillosos looks como el de Vicky Martín Berrocal. El madrileño hotel 'Four Seasons' ha sido el enclave seleccionado para celebrar una noche dedicada al futuro y al planeta, hablamos de los premios ELLE for Future. Muchas caras conocidas han desfilado por la alfombra roja,como Alejandra y Richard Gere, que han acudido para recibir el premio ELLE Eco Award 2024 o Antonio Banderas y Nicole Kimpel. Pero nosotras nos hemos quedado con el look de Vicky Martín Berrocal de lo más sexy y en tendencia, con un toque romántico en su peinado con lazo.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Vicky Martín Berrocal nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que ella recupera en otoño 2023, que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

El look de Vicky Martín Berrocal. Gtres

Un vestido negro con cut out en el escote, que Vicky Martín Berrocal ha combinado con una maxi blazer negra y su melena peinada en un semirrecogido con un lazo.