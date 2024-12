Eugenia Martínez de Irujo se olvida de su estilo más boho por el eterno traje negro que nunca falla

Eugenia Martínez de Irujo siempre es el fiel reflejo del estilo bohemio en España, pero esta vez lo ha dejado al lado por el clásico traje negro que nunca falla para ser la más elegante. Si ayer os hablábamos de su vestido y cazadora de Teresa Helbig para el homenaje a Alejandro Sanz, hoy se empodera con este traje negro que no falla en el armario de las mujeres más elegantes. Además, Eugenia nos ha dejado claro que las mujeres más bajitas también podemos llevar un traje oversize, de esos que parecen que les hemos robado a nuestro novio. Lo que sí está claro, es que su hija, Tana Rivera, le va a coger prestado de su armario este maravilloso traje de firma italiana.

Cuesta creer que la reina del boho chic aparece en su cuenta de instagram con un look monocolor negro. Así es, Eugenia Martínez de Irujo, referente de del mix and match ha optado esta vez por un dos piezas negro de la firma italiana Pomandère. Lo que sí está claro es que le sienta espectacular jugar con el minimalismo. Un maravilloso traje negro que derrocha estilo y elegancia, y que ella no puede lucir mejor. Lo que está claro es que es un fondo de armario que nunca falla, y celebrities como Victoria Beckham siempre nos lo dejan claro.

Eugenia Martínez con traje negro. @eugeniamartinezdeirujo

Blazer doble abotonadura de Pomandère (516 euros)

Blazer doble. Pomandère

Pantalón traje ancho de Pomandère (324 euros)

Pantalón traje ancho. Pomandère

Sin duda, Eugenia Martínez de Irujo nos ha sorprendido (y mucho) dejando a un laso su estilo más bohemio y a todo color por este traje negro más básico y elegante.