Fabiola Martínez apuesta por un traje blanco para la gala de la II edición de los Premios Dona2

Esta noche se celebra la II edición de los Premios Dona2 de la Fundación Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha vuelto a reencontrarse ante las cámaras con el presentador por un motivo muy especial: cambiar el nombre de la organización y pasarle el testigo de la fundación a su hijo Kike, que está a punto de convertirse en mayor de edad.

Para esta ocasión tan especial, la venezolana ha optado por un traje de chaqueta blanco compuesto por una blazer con botones dorados y un pantalón de tiro recto de tiro alto con cinturilla negra, que ha combinado con un top negro liso debajo de la blazer y unas sandalias de tacón transparentes.

Fabiola Martínez con traje blanco en la II edición de los Premios Dona2 Gtres

Fabiola Martínez ha sorprendido con un estilismo de lo más sencillo y elegante, perfecto para la entrega de Premios Dona2, intentando no robar el protagonismo a su hijo Kike, que afronta hoy su gran noche y toma el relevo de su padre en la organización para ponerse al frente de la fundación.

Alejandra Osborne, Irene Villa o Elsa Anka son algunas de las asistentes a la velada de los Premios Dona2 celebrados en el espacio All in One de CaixaBank en Madrid.