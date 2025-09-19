La firma española líder en bolsos Paris/64 debuta en la MBFWMadrid: "La elegancia silenciosa es mi leitmotiv"

Nervios, ilusión y deseo de hacerlo realidad. Así son los sentimientos encontrados cuando te enfrentas a uno de los momentos donde sentirás un punto de inflexión. Así está siendo la vivencia del debut de Paris/64 en la Mercedes-benz Fashion Week Madrid 2025, coincidiendo con su 40 aniversario de historia. Esta vez, se pone en relieve el triunfo del concepto del lujo artesanal a través de textil, así como de calzado, pero con un claro enfoque a sus bolsos tan reconocibles. Fabricados en España y con un aire atemporal y sostenible, se suman a la 82ª edición con la presentación de la colección Primavera-Verano 2026.

Como en todas las ocasiones, las primeras veces son las más importantes, así como se quedan atrapadas en nuestra memoria. Por ello, esta nueva experiencia que actúa como un escaparate internacional hará un punto y seguido de lo más significativo en la historia de la firma española tras seis años de su origen. Como bien nos ha explicado María Alfonso, fundadora de Paris/64, su meta es alcanzar ser una marca global de lujo silencioso con la excelencia como hábito. "Ya más del 70% de nuestras ventas online son internacionales con Estados Unidos y Japón como principales mercados. MBFWMadrid nos ayudará, sin duda, como escaparate al mundo", comenta. Para conseguirlo, todo ha tenido que ver con un desfile cautivador, sumergido en una realidad minimalista y con muchas, muchas y muchas sorpresas.

Un backstage con mezcla de sentimientos

Se sinceran ante nosotros durante los días previos al desfile. Y es que admiten que el proceso de preparación de su debut en la MBFWMadrid ha sido una mezcla de emociones: "está siendo agotador y absolutamente maravilloso". Pero, ante estos sentimientos, han encontrado el equilibrio y la tranquilidad en la plena confianza del equipo, como la Directora de Arte o la Directora de Comunicación (entre otros), que juntos han dado pie a un performance increíble, gracias a la profesionalidad y exigencia de los mismos. Su proyección la definen como una iniciativa retador, donde se juntan las emociones como nervios, ilusión o ganas de verlo hecho realidad. "Un sueño, que nos refuerza en el trabajo para conseguir el propósito estratégico marcado en el medio y largo plazo", añade.

Presentación de la nueva colección de Paris/64 en la MBFWMadrid. Cortesía de la marca

Así definen su suma en IFEMA. "El inicio de una nueva era para Paris/64. El inicio de la conquista de los principales mercados con tiendas físicas. En nuestro plan de negocio hasta 2027 tenemos proyectada la apertura de tiendas en New York en primer lugar, y posteriormente, dos de las principales capitales de moda a nivel mundial", nos adelanta.

Una defensa a la artesanía y al lujo silencioso: el debut de Paris/64 en la MBFWMadrid

Ha tenido lugar este jueves 18 de septiembre en IFEMA. Con una puesta en escena minimalista y con una confección en directo, bajo el nombre Brown Explosion ha vuelto a defender el lujo artesanal, así como la elegancia atemporal. Con una inclinación parisina, guiños ecuestres y pensando en el ritmo urbano han presentado una colección completa con una oda a los tonos cálidos y sofisticación cotidiana. El modelo Trocadéro resalta por sus acabados en piel lisa y detalles dorados, Galope de silueta semicircular y Manhattan en versión ampliada, pero sin perder el estilo.

Presentación de la nueva colección de Paris/64 en la MBFWMadrid. Cortesía de la marca

Modelos jugando a las damas, sentadas en sillas rústicas o decoración pensada al milímetro. Como decíamos, ha debutado con unos bolsos que juegan entre la piel y el ante en tonos cálidos y terrosos, haciendo un énfasis en la serenidad y conexión con la naturaleza. Piezas versátiles, funcionales y prácticas para permanecer con la elegancia en el día a día.

Todos los detalles de su colección de primavera-verano 2026

De nuevo, la inspiración de su colección Primavera-Verano 2025 ha sido la mujer real, cosmopolita, que le encanta la moda consciente y busca diseños especiales y, a su vez, atemporales y reales. La esencia de Paris/64 se basa en la autenticidad, diferenciación y evitar ser esclavos de las tendencias. Mantenerse fiel y ser coherente es clave. "Me imagino a una mujer cosmopolita, feliz, trabajadora, viajera, familiar, apasionada y que valora el diseño y la calidad. La elegancia silenciosa es mi leitmotiv", comenta la fundadora. Todo ello es el resultado de la elegancia y atemporalidad absoluta con un toque de sofisticación y diseño. Esta vez, los bolos han sido un reflejo de estos atributos, cuyos modelos han conseguido un wow por parte de todos los asistentes, cumpliendo su objetivo.

Presentación de la nueva colección de Paris/64 en la MBFWMadrid. Cortesía de la marca

Han habido más de una novedad en el desfile de Paris/64 en IFEMA, tanto a nivel de materiales como de modelos. "En especial para Spring Summer, las versiones con materiales como palma, rafia, ratán y capazos son un sello de identidad. Los nuevos bolsos Trocadéro y Galope (en su versión large y mini) son las grandes apuestas de la firma. En estos últimos modelos vemos una evolución en la firma en cuanto a acabados y diseño espectacular. Si bien, ya hay dos bolsos que se han convertido en iconos que son Lumière y Prismatic", nos cuenta.

Personalidades del calibre como Tamara Falcó o Lourdes Montes, entre muchas más, se han declarado amantes indiscutibles de Paris/64. Se trata de una de las firmas españolas que más está destacando en el panorama nacional, dando un plus de autenticidad, así como apoyando al sello sostenible, hasta cautivar la pasarela de IFEMA.