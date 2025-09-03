Empiezan las semanas de la moda: todo lo que tienes que saber de esta edición de Madrid Es Moda y MBFWMadrid

Este septiembre, la capital volverá a ser el epicentro de los diseñadores españoles con el inicio de la temporada de la Semana de la Moda de Madrid. De nuevo, del 13 al 21 de este mes distintos rincones de la ciudad se volverán en todo un escaparate de las colecciones de primavera-verano 2026 con creatividad, tradición e innovación. Comenzaremos con Madrid es Moda, impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), y continuaremos con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por IFEMA. Por lo que, estamos a punto de convivir con una reunión con propuestas de autor, así como con desfiles que trascenderán las próximas semanas de septiembre.

Como decíamos, el día 13 daremos el pistoletazo de salida con una jornada de lo más especial con Madrid es Moda, puesto que celebrará su décimo aniversario. Será el encargado de llevar la moda de autor a calles, plazas o edificios históricos, reivindicando la riqueza cultural y artesanal del país. Mientras, la 82 edición de la MBFWMadrid conmemorará sus 40 años de historia, consolidándose como una de las pasarelas nacionales con una gran proyección internacional. Los desfiles de las marcas españolas no solamente protagonizan unas de las fechas más importantes para tener en cuenta las próximas tendencias, sino también la evolución e implicación de nuevos métodos de sostenibilidad, así como la fusión de lo más tradicional con lo nuevo por parte de los diseñadores emergentes y consolidados en el panorama nacional.

Todos los detalles de Madrid es Moda, del 13 al 16 de septiembre

Como decíamos, este evento que que da comienzo a la Semana de la Moda de Madrid tendrá lugar desde el 13 hasta el 16 de septiembre en diferentes escenarios de la capital española. Esta vez, estará bajo el lema Artesanos de lo posible, poniendo todo su foco en el trabajo de costureras, diseñadores, parodistas, joyeros, modelos, técnicos, estilistas u otros oficinas que hacen posible las colecciones. Pero, se trata de una edición de lo más especial, puesto que Madrid es Moda cumple 10 años y lo celebrará con un desfile inaugural situado en los Jardines de la Plaza Oriente durante la primera jornada.

Participarán más de 20 diseñadores y sabemos cuál es el calendario oficial, combinado con la iniciativa Hub, un programa de actividades que tiene como objetivo conectar a creadores, profesionales del gremio y público en torno a días de puertas abiertas, eventos y charlas. Comenzaremos el día 14 con María Lafuente con su colección de novia (a las 11.00 horas), le seguirá Johanna Calderón (18.00 horas) y finalizará la colección de los alumnos de la Universidad Lebrija a las 19.30 horas. Pero eso no es todo, porque en dicha iniciativa complementaria estarán presentes Colectivo Escultura Tímida (12.30 horas), la presentación digital de Juan Avellaneda x Seeiou (17.00 horas) y la colección otoño-invierno 2025 de Carlota Barrera (de 16.00 a 17.30 horas).

El lunes seguirá sorprendiendo con también la colección nupcial de Moisés Nieto (10.00 horas), Roberto Torreta (11.00 horas), Devota & Lombardero (13.00 horas), We Are Spastor (16.00 horas), Oteyza (17.00 horas), Dominnico con su Resort 2026 (de 17.30 a 20.30 horas), Duyos (19.00 horas), The Extreme Collection también con su desfile de otoño-invierno 2025/2026 (20.30 horas) y Eduardo Navarrete con una presentación enfocada a bolsos (21.30 horas). Mientras, por parte de Hub, también formarán parte Miguel Marinero (de 12.00 a 19.00 horas), García Madrid (12.30 horas) e Isla Bonita Moda (14.00 horas).

Finalizaremos Madrid es Moda con E.R.A.X. (13.00 horas), Roberto Verino (de 16.00 a 17.30 horas), Ernesto Naranjo y ManéMané (de 17.00 a 19.00 horas), Daniel Chong (18.00 horas), Maison Mesa (19.00 horas) y la colección de alumnos del IED (20.30 horas). Y pondremos punto y final a la jornada con Hub con una charla motivación de Ayuda en Acción (10.00 horas), la incorporación de la colección archivo de Dominnico (de 10.30 a 18.30 horas), SIMOF (11.00 horas), Acromatyx (de 11.00 a 20.30 horas), Teresa Helbig (de 11.00 a 19.00 horas) y una cena con Adlib Ibiza (21.30 horas).

Calendario de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

Esta vez, la 82ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week contará con novedades, así como con sorpresas. Primero de todo, volveremos con la Sala Bertha Benz, se trata de un espacio emblemático y renovado que acoge performances en movimiento y estático, así como charlas inspiradoras sobre tendencias, sostenibilidad, empresa y artesanía. Con ello, también contemplaremos una nueva área de artesanía dentro del Cibelespacio, dedicada, como decíamos, a la artesanía y los oficios vinculados a la moda, donde conoceremos talento local y prácticas que aportan identidad y diferenciación en el panorama nacional, como bien indican en su página web.

Otra de las noticas es que podremos disfrutar de los Desfiles OFF que, para esta ocasión, se celebrarán en un escenario excepcional, como es el Palacio de Cibeles, uno de los más icónicos de Madrid. Se celebrará durante el primer día, miércoles 17 de septiembre de la mano de cinco diseñadores españoles: Silvia Tcherassi (11.00 horas), Palomo Spain (12.30 horas), Pedro del Hierro (13.30 horas), Adolfo Domínguez (16.30 horas) y Simorra (18.00 horas). Pero, durante los siguientes días comenzaremos con la rutina tradicional de la MBFWMadrid con un calendario que ya han compartido con todos nosotros.

Como es de costumbre, el jueves tendrá la misión de inaugurar IFEMA Ágatha Ruiz de la Prada (11.00 horas) junto con Claro Couture (12.30 horas), The Label Edition (14.00 horas), Paris64 (15.00 horas), Yolancris (16.30 horas) y Flabelus (18.00 horas). Al día siguiente, 19 de septiembre, podremos seguir disfrutando de las colecciones de primavera-verano 2026 de De la Cierva y Nicolás (11.00 horas), Isabel Sanchís (12.30 horas), Hannibal Laguna (14.00 horas), Custo Barcelona (17.30 horas), Baro Lucas (19.00 horas) y Lola Casademunt by Maite (20.30 horas).

El día 20, conoceremos todas las piezas de María Lafuente (11.00 horas), Paloma Suárez (12.30 horas), Fely Campo (14.00 horas), Odette Álvarez (16.00 horas), Dolores Cortés (17.30 horas), Malne (19.00 horas) y Angel Schlesser (20.30 horas). Para finalizar, el domingo concluirán esta semana los nuevos talentos de la plataforma EGO, como Slv Frr/Antonio Del Canto (11.00 horas), Dimoni Studio /Skinsfromtheinsideofmymouth (13.30 horas), Antonio Acuario/Asier Quintana (16.00 horas), Emeerree/Studio Cumbre (18.00 horas) y Guillermo Décimo/Aleš Hnátek (20.00 horas).

De nuevo, se aceran una de las fechas más relevantes del sector de la moda española, donde tiene cabida la reivindicación, las historias o las declaraciones de intenciones. Todo ello a través de materiales, patrones, colores, estampados y mucho talento.