Así se lleva el abrigo de pelo cortito más tendencia del invierno en diciembre

Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2024/25. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir. Es decir, de la misma manera que los estamos llevando durante las mañanas más frioleras para ir al trabajo, también los presumimos en el afterork en el bar de confianza. Su versatilidad es la razón por la que en estos momentos todas deseamos llenar nuestro fondo de armario con distintos modelos, patrones, colores o estampados de abrigos de pelo. Asimismo, se llevan de todos los cortes, pero los que están triunfando, claramente son los abrigos de pelo cortos que llegan a la altura de las caderas. Y es que al final han conseguido lo que querían: entrar en las preferencias de todas las editoras de moda y posicionarse como una de las tendencias más cautivadoras de este invierno.

Como estamos diciendo, es uno de los esenciales que más juego da a nuestro vestidor o más eleva cualquier estilismo sobrio. Hemos seleccionado tres ámbitos donde más estamos viendo los abrigos de pelo, así como la manera en la que se está combinando con éxito. Una de ellas es en el sector laboral que, conjuntado con los looks ejecutivos, conseguimos una estética old money o totalmente sofisticada. Las alternativas por las que más se está apostando son por los trajes masculinos o las camisas clásicas con pantalones de vestir anchos junto con zapatos de tacón sensato o botas de confianza. Asimismo, el toque que le dará un respiro a exclusivo serán los bolsos boho, así como los recogidos clean look.

Looks con abrigos de pelo cortos. @arina.design

El ámbito donde observamos una abundancia de abrigos de pelo cortos es en el street wear. En estos momentos es cuando nos otorgan la libertad absoluta para poner a prueba cuánto de versátiles son. Porque un día los podemos llevar con sudadera y vaqueros anchos con zapatillas deportivas y dentro de 24 horas de una manera totalmente diferente, como con jersey de punto y falda de flecos. No obstante, si debemos quedarnos con una prenda estrella con la que hace un match increíble, son con los vaqueros baggy.

Looks con abrigos de pelo cortos. @sofiamcoelho

Obviamente, no podíamos dejar atrás la faceta festiva. Y más en estos momentos. En muchas ocasiones buscamos el abrigo perfecto que combine con todos los looks de invitada de invierno. No cabe duda de que uno de ellos son los abrigos de pelo en todos sus colores o estampados. No desentonan, van acorde con la estética que deseamos alcanzar y unen las tendencias con la imposibilidad de pasar frío.

Looks con abrigos de pelo cortos. @mariapombo

Abrigos de pelo cortos para este invierno

Tras hablar hace pocas semanas de los abrigos peluche, nos hemos adentrado a investigar qué abrigos de pelo nos están presentando las marcas de moda. Aunque encontramos una gran variedad de tonalidades o cortes, nos quedamos con aquellos que cumplen con las tendencias que más estamos viendo en esta temporada.

Abrigo de pelo corto sin solapas, de Mango (50 euros)

Abrigo de pelo corto sin solapas. Mango

Uno de los modelos más llevados están siendo los abrigos de pelo sin solapas, por lo que no puedes perder la oportunidad de tener uno de ellos en el color de la temporada. En Mango lo encontramos por 50 euros, una ganga que te salvará de muchas borrascas.

Abrigo de pelo corto en beige, de Bershka (50 euros)

Abrigo de pelo corto en beige. Bershka

De la misma manera, hemos dado con un modelo idéntico en Bershka por el mismo precio, pero en beige. Una alternativa que no puede faltar en tu fondo de armario y que, sobre todo, favorece a las mujeres con la melena rubia.

Abrigo de pelo corto de estampado animal, de New Look (95 euros)

Abrigo de pelo corto de estampado animal. New Look

Efectivamente, el abrigo de pelo corto de estampado animal también es uno de los favoritos de las editoras de moda. Tenemos a nuestra disposición tanto los prints más marcados como los más difuminados que ofrecen un estilo más elegante.

Abrigo de pelo corto en chocolate, de Sfera (70 euros)

Abrigo de pelo corto en chocolate. Sfera

Y hemos dejado para el final la gran sorpresa que gustará a todas las mujeres de todas las edades. Y es que, Sfera tiene el abrigo de pelo corto en chocolate más solicitado de estos momentos que, de la misma manera, será el más visto en todos los rincones.

Así es cómo se está llevando el abrigo de pelo corto más en tendencia durante el mes de diciembre. La conclusión que hemos sacado es que es la prenda más versátil que te pondrás 24/7. Palabra de editora de moda.