Este es el truco de María Pombo para comprarnos los vaqueros de nuestra talla sin tener que probárnoslos

María Pombo está dando un giro total a sus redes sociales, y nos lo ha ido dejando claro en los últimos meses. Y ayer lo hizo aún más con esta nueva sección de trucos que va a empezar a compartir por Tiktok, y por sus Stories de Instagram. ¿Eres de las que odia probarse un pantalón en tienda antes de comprarlo? Pues la influencers nos ha dejado este truco, que según ella es infalible para comprar el vaquero perfecto de tu talla, sin tener que probarlo. Eso sí, os avisamos que nosotras aún no lo hemos puesto en práctica para saber si es real.

''Me he dado cuenta de que, sin quererlo, tengo muchas cosas que implemento en mi día a día (...) Hasta que mis trucos me lo permitan, aquí estaré'', explica María Pombo en Instagram antes de dejarnos el primer truquito de moda. María desvela que siempre, cuando va de compras, mide la cintura del pantalón con su cuello. Si, al rodear el cuello con los extremos de la prenda, no llega, te queda pequeño. Si, por el contrario, llega de sobra, te queda grande. Y así es como ella se ha comprado los vaqueros de Mango de su talla, y además luego nos demuestra como al probárselos, no ha fallado.

Un vídeo que ya alcanza en TikTok a estas horas más de 850 visualizaciones, y más de 200 comentarios, entre ellos algunos que dicen que este truco no sirve a todo el mundo, y otras que dicen que hacen igual que María Pombo, y nunca falla. Pues nada, chicas, ¡habrá que probarlo!