Con el frío que ha llegado de golpe a Madrid necesitamos el jersey más calentito (y colorido) de Sara Carbonero para empezar el otoño

Mañana a esta hora ya habrá entrado el otoño en España, pero Sara Carbonero se ha adelantado con estelook de lo más cozy que nos ha quitado de golpe estefrío que hace en Madrid. Que eramos las primeras que teníamos muchas ganas de looks calentitos y otoñales, pero tampoco hace falta pasarse y que amanecer esta mañana con tan solo once grados. Así que es el momento de hacer el temido cambio de armario este fin de semana, y las que tenéis vestidor, pasar a primera posición las prendas de invierno. Aunque aún esperamos el famoso veranillo de San Miguel, el frío de estos días en la capital de España no es ni medio normal. Por eso Sara Carbonero ya ha rescatado este fotografía de hace unas semanas en París del shooting para su marca SlowLove, con un jersey de lana de lo más bonito y a todo color.

¿La mala noticia? Que de momento no hemos encontrado a la venta este jersey en la web de SlowLowe, pero no tenemos ninguna duda que cuando llegue se va a agotar al momento. Porque este jersey de Sara Carbonero es ideal para llevar con unos jeans, con una falda satinada, una falda larga vaquera o una corta de estilo colegiala y blazer encima. Porque además de enamoraros por su estampado a color, también lo ha hecho por su corte, con cuello subido y hombros marcados.

Estaremos pendientes a la web de la marca de Sara Carbonero para enterarnos de cuando está a la venta y poderlo compartir con vosotras. Porque como diría La Vecina Rubia, compartir es de guapas.