Amelia Bono sabe que un jersey de colores (y de Primark) es perfecto para combinar con jeans y crear el look casual más desenfadado de un sábado noche

De aquí para allá todo el día, la vida de Amelia Bono, como la de cualquierbuena influencerque se precie, es un no parar. Ayer por la tarde disfrutaba, junto con otras de nuestras celebrities preferidas comoCarmen Lomana, que llevaba el estilismo más ideal y versátil del otoño, y Victoria Federica, que se iba corriendo para el Suavefest, del desfile de Lola Casademunt by Maite con motivo de la MBFWM. Para la ocasión, Amelia Bono optó por un vestido negro largo, con cuello subido y hombros descubiertos, que combinó con unas sandalias doradas, para recordarnos que los metalizados seguirán triunfando en otoño, tanto en prendas como en complementos, y un bolsito negro de la firma. Hoy, Amelia Bono tenía un plan muy diferente, disfrutar de una mañana de domingo de fútbol en familia, con un look muy casual de sudadera.

Sin embargo, tras el desfile, la influencer se fue a tomar unos cócteles y, para un plan tan especial, optó por un jersey multicolor de Primark. Se trata del jersey calado colores, decorado con hilos de brillos e ideal para combinar con unos jeans. Este jersey, que nos recuerda mucho a un modelo similar de Marni, está agotado, pero podemos conseguir prendas muy similares con las que crear los mejores looks. Se trata de una opción juvenil, casual, original y muy fácil de combinar, perfecta para crear los estilismos más fresquitos del otoño, con un toque boho. Es una prenda favorecedora a cualquier edad que Amelia Bono combinó con unos jeans para conseguir el outfit más desenfadado para un sábado noche.

Amelia Bono @ameliabono

Y es que estamos deseando que llegue el lunes solo para que Amelia Bono nos enamore con otro de sus estilismos porque, la vuelta a la rutina, es lo de menos.