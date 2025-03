Ni gabardina ni blazer, esta es la chaqueta de primavera 2025

Normalmente, en el entretiempo llevamos dos tipos de chaquetas, las gabardinas para looks más casual, pero con ese aire chic que las caracteriza o las blazers para ser la mejor vestida de la oficina. Esta primavera parece que la cosa cambia y tenemos una chica nueva que se quiere colar en los armarios de las 'insiders', ¿de quién se trata te preguntarás?, las chaquetas Harrington, la conocerás probablemente por haberla visto en el armario de tu padre y es que al igual que las zapatillas estilo padre, esta primavera también llevaremos lo que se podría denominar como chaqueta de padre, o si no que se lo pregunten a la mismísima Hailey Bieber que ha inaugurado la primavera con una chaqueta de este estilo en su última cita con Justin Bieber. No hace falta decirlo, pero ya sabemos que todo lo que lleva la mujer del cantante se convierte en tendencia al instante.

Si estabas pensando en añadir una nueva chaqueta a tu armario de primavera, que sea similar a la Harrington, la llevarás con polos, vaqueros rectos, o incluso 'slip dresses', y de calzado, nada como las bailarinas para darle ese toque femenino a una prenda más característica del armario masculino.

¿Qué es la chaqueta Harrington y por qué es la más buscada de la primavera 2025?

La chaqueta Harrington nació en los años 30 como prenda funcional para protegerse del viento y la lluvia, pero fue en los 60 cuando se convirtió en un auténtico icono gracias a Steve McQueen y James Dean. Con su silueta corta, cierre de cremallera, cuello con botones y tejido ligero, esta chaqueta combina a la perfección lo clásico y lo cool.

En los últimos años, ha estado más ligada al armario masculino o a subculturas como la 'mod británica', pero esta primavera ha dado el salto definitivo a los looks femeninos más sofisticados. ¿La razón? Su versatilidad: se adapta igual de bien a un estilismo preppy con pantalón de pinzas y mocasines, que a un look effortless con vaqueros y camiseta blanca.

Firmas como Miu Miu, The Row o Burberry ya han reinterpretado esta prenda con nuevos patrones y tejidos técnicos, mientras que en Mango, H&M o Pull & Bear encontramos versiones más accesibles que mantienen ese aire atemporal que tanto triunfa en las últimas temporadas.

Nuestras chaquetas Harrington favoritas

Si como nosotras has sentido un flechazo absoluto con esta cazadora a continuación hemos seleccionado varios modelos a los que estamos seguras no vas a poder a resistirte esta primavera, palabra de Hailey Bieber.

Chaqueta de sarga con cuello, de H&M (49,99 euros)

Chaqueta de sarga con cuello. H&M

Cazadora confeccionada en sarga de algodón con un corte holgado y fruncido revertido en el bajo. En color beige.

Chaqueta bomber clásica, de Pull & Bear (35,99 euros)

Chaqueta bomber clásica. Pull & Bear

Cazadora estilo Harrington con cierre de cremallera y cuello inglés, de corte clásico y bajo elástico. Se presenta en color arena.

Fred jacket, de With Jéan (215 euros)

Fred jacket. With Jéan

Chaqueta con aires Harrington, de aires cropped, bajo fruncido y cuello clásico adornada con dos bolsillos frontales. Disponible en color beige.

Parka algodón bajo fruncido, de Mango (99,99 euros)

Parka algodón bajo fruncido. Mango

Chaqueta estilo parka con cuello alto y trabillas decorativas en los puños, bajo fruncido y disponible en un tono marrón medio.

Chaqueta eisenhower corta sin forro, de Dickies (79 euros)

Chaqueta eisenhower corta sin forro. Dickies

Chaqueta de inspiración militar de corte corto con bolsillos diagonales y cierre de cremallera. En tono caqui.

Chaqueta worker cuello efecto piel, de Pull & Bear (35,99 euros)

Chaqueta worker cuello efecto piel. Pull & Bear

Cazadora con aires Harrington con cuello a contraste en acabado de piel negra y cierre a botones. Se presenta en un color crudo.

Chaqueta Harrington para mujer, de Element (130 euros)

Chaqueta Harrington para mujer. Element

Cazadora estilo Harrington, confeccionada en sarga de poliéster 100% reciclado, cuenta con un cuello a contraste en pana de color camel y cierre de cremallera, todo esto en color beige.

Chaqueta algodón recta botones, de Mango (59,99 euros)

Chaqueta algodón recta botones. Mango

Cazadora confeccionada en 100% algodón con un corte recto, cuello camisero y cierre a botones. Disponible en color caqui.

Todo apunta a que 'la Harrington' será la chaqueta que más veamos esta primavera 2025 en looks urbanos, street style y hasta en citas nocturnas con bailarinas o tacones sensatos.