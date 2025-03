Mantequilla + gris: la combinación perfecta que funciona tanto en la oficina como en el día a día

Bien es cierto que a lo largo de nuestra vida hemos tenido una serie de colores que sí o sí hacen match en cualquier estilismo, como el negro con el blanco o el marino con el burdeos. Hablamos de una estrategia estilística a la que no tenemos miedo enfrentarnos porque no tienen margen de error en ninguna situación. Ni en looks de invitada ni en estilismos para ir a la oficina. No obstante, en cada temporada encontramos una combinación de colores de lo más en tendencia y esta vez no iba a ser para menos. Todo tiene que ver con la tonalidad que ha inundado todos nuestros armarios, así como de otra clásica y básica que siempre hemos tenido en el radar.

Si eres una fiel lectora nuestra te habrás dado cuenta que en cada análisis de la Semana de la Moda encontrábamos un factor en común, como es la tonalidad mantequilla de la mano de firmas de lujo del calibre como Chanel, Chloé o Tod's. Se trata de una de las directrices del sector que no solamente promete ser la cúspide de lo más llevado de la temporada, sino que también ha sobrepasado los límites hacia los términos beauty, posicionándose también como uno de los colores más llevados en manicuras 2025. Junto con el Mocha Mousse o el rosa pastel, serán la colorimetría más abundante durante primavera-verano 2025 en todas las facetas, patrones, texturas o estampados. Lo cierto es que a muchos de nosotros nos asusta atrevernos con esta tonalidad mezclada entre el amarillo y el vainilla, puesto que es tan suave que no tiene la capacidad de favorecer a todas las mujeres, sobre todo a aquellas con la piel muy clarita. Pero, una de las claves para sacar partido al color mantequilla para que favorezca 24/7 es mezclarlo con otro con el que haga contraste, como el gris.

Cómo combinar el mantequilla con el gris: el 'match' perfecto de las fashionistas

Una de las técnicas más efectivas para asegurarnos de que el color mantequilla nos favorece es combinándolo con otras colorimetrías, como el gris. Bien es cierto que no desentona con otras más creativas como con rojo, naranja o marino, pero si deseas no causar ningún error, debes confiar en este. Han sido muchas editoras de moda que han confiado en este match hasta convertirlo en icónico como es en la actualidad.

El mantequilla + el gris es la combinación perfecta no solamente para en el campo del street wear, sino también en el campo de la oficina, así como en el de los eventos. Tienen muchas posibilidades, como un chaleco de punto en mantequilla junto con un traje de dos piezas en gris al estilo masculino, pero con un toque oversize. Apto para combinar con diversos accesorios tanto formales para elevar, como más casuales para rebajarlo y hacerlo más desenfadado.

Looks con la combinación de mantequilla y gris. @linda.sza

O, para un día ajetreado repleto de tareas opta por una americana en gris junto con una falda en mantequilla con apliques joya o con un estampado sutil para romanizar el look. Compleméntalo con un calzado más especial que rompa con la estética, así como llame la atención.

Look con combinación de mantequilla y gris. @aneurgel

También, para los días de borrasca márcate un total look en mantequilla y juega con los complementos en gris, como un balaclava, un bolso o diversos complementos capilares (lazos o flores en 3D).

Look con combinación de mantequilla y gris. @camilacisnerosg

No cabe duda de que el mantequilla + el gris es la combinación ideal que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades y tonalidades de la piel, así como es perfecto para todos los ámbitos.