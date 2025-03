20 compras (por menos de 50 euros) de marcas españolas para dar la bienvenida a la primavera

De momento, la lluvia nos está dando la tregua que necesitamos para comenzar la primavera como se merece. Comenzar el día con un cielo soleado, así como con buenas temperaturas, es la excusa perfecta para motivarnos a la hora de renovar nuestro fondo de armario acorde con las tendencias de primavera-verano 2025. Porque no vamos a negar que el hecho de cambiar de estación de año, es la oportunidad idónea para cotillear todas las novedades de las marcas españolas con el objetivo de hacernos con las prendas de vestir, accesorios o calzados que luciremos en dicha temporada.

Aunque sí que hemos podido desempolvar las gabardinas o las chaquetas de entretiempo que tanto estábamos deseando llevar, sabemos que durante las últimas semanas no hemos podido presumir de los vestidos bohemios, las faldas midi (que ahora mismo son la máxima tendencia) o las bailarinas más coquetas. Mientras, las marcas españolas tanto más low cost como slow fashion nos han puesto los dientes largos con los últimos lanzamientos dignos de tener en nuestro vestidor. Tejidos fluidos, estampados llamativos o alegres o conjuntos fáciles de elevar para cualquier ocasión. Una serie de ítems que no hemos llevado antes debido a que el mal tiempo y la borrasca no nos han dejado.

Ante todo, nosotras no hemos perdido el tiempo y hemos hecho una investigación de todas las compras de primavera que merecen la pena invertir en las marcas españolas por menos de 50 euros. Buenas, bonitas y baratas. Lo cierto es que no podemos pedir más para ir tanto a la oficina como en el día a día favorecida y acorde a nuestro estilo. Y tenemos muchas pruebas y nada de dudas de que también pensarás lo mismo tras ver la selección.

Compras de primavera de las marcas españolas

Como editoras de moda, hemos investigado en las distintas marcas españolas de moda, así como de complementos o calzado, con la intención de dar con una lista de la compra perfecta para lucir estilismos alegres, divertidos y acordes con las tendencias de primavera-verano 2025. Zara, Mango, Sfera o Bershka tienen todas nuestras soluciones. Echa un vistazo a los siguientes ítems para no quedarte sin ellos.

Vestido denim, de Zara (40 euros)

Camisa pijamera, de Mango Outlet (rebajada a 12 euros)

Pantalón pijamero, de Mango Outlet (rebajado a 25 euros)

Falda evasé, de Mango (40 euros)

Top de crochet, de Sfera (24 euros)

Falda de crochet, de Sfera (30 euros)

Collar de abalorios, de Ane & Grace (40 euros)

Chaleco estampado, de Compañía Fantástica (35 euros)

Top básico, de Laagam (40 euros)

Americana de efecto ante, de Stradivarius (46 euros)

Vestido romántico, de Bershka (36 euros)

Camiseta de rayas marineras, de eseOese (30 euros)

Chanclas de estampado animal, de Zara Home (40 euros)

Camisa con volantes, de Lefties (13 euros)

Bolso bandolera, de Misako (35 euros)

Camiseta de estampado de rayas, de Natura (30 euros)

Shorts de estampado de rayas, de Natura (25 euros)

Chaleco reversible, de Women'Secret (21 euros)

Top de encaje, de Pull&Bear (18 euros)

Vaqueros anchos, de Pull&Bear (36 euros)

Los días de lluvia están finalizando, por ello es el momento ideal para adelantarnos a las altas temperaturas para estar preparadas al buen tiempo con looks de primavera despampanantes y sensacionales. ¿Cuál es tu compra favorita?