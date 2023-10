Georgina Rodríguez arrasa en Arabia Saudí con el vestido marrón de hombros descubiertos que nosotras le vamos a copiar en Mango

Georgina Rodríguez sigue levantando pasiones en Arabia Saudí con sus looks más en tendencia y sin dejar a un lado su estilo más sexy. Y es que aunque en un principio pensamos que la mujer de Cristiano Ronaldo se iba a tener que adaptar a la cultura de su nuevo país y cambiar su estilo de vestir, nada más lejos. Aunque los primeros días la vimos con túnicas y una vestimenta más adaptada a Arabia Saudí, ya hace meses que Georgina Rodríguez ha lucido los mismos outfits que luciría en Madrid. Y esta pasada noche lo ha vuelto a demostrar con este vestido midi marrón con los hombros al descubierto, que además de ser máxima tendencia para este invierno 2023, no puede ser más sexy y marcar más sus curvas. Un vestido perfecto para las cenas de Navidad que están a punto de empezar.

De tirantes, asimétrico, tipo corsé o el elegante Bardot. No importa cuál sea la forma del escote, lo imprescindible es que con él, tus hombros estén al descubierto. Lo que está claro es que este invierno vamos a enseñar los hombros. Una tendencia que no va a gustar nada a las mujeres más frioleras, pero que no puede estilizar más y favorecer a la silueta femenina. Y este ultimo look de Georgina Rodríguez es un claro ejemplo de ello. Si aún no tienes en tu armario un top o un vestido con este tipo de escote, empieza a ficharlo, porque además de ser el más sensual y elegante, su forma hace que disimulemos aquellas imperfecciones que menos nos gustan. Aunque es ideal para todas, si tienes los brazos gorditos, muy delgados o simplemente, no te gusta enseñarlos tanto, el escote Bardot con mangas abullonadas es el que necesitas. Y nosotras nos vamos directas a Mango donde hemos encontrado un diseño de lo más parecido al de Georgina pero en versión 'low cost'.

Vestido midi hombros descubiertos, de Mango (35,99 euros)

Un vestido que le vamos a copiar a Georgina Rodríguez en su versión más 'low cost' en Mango con taconazos como ello, pero eso sí, sin las joyas millonarias que luce.