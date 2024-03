Georgina Rodríguez sorprende con este vestido de plumas para su primera sesión de fotos en Ramadán

Georgina Rodríguez nos ha sorprendido en su cuenta de Instagram con una fotos en su primera sesión de fotos en Ramadán en Arabia Saudí. Recordamos que el noveno mes del calendario islámico empezó el pasado domingo, un mes ayuno, oración, reflexión y comunidad. El ayuno no se rompe hasta que cae el sol, alrededor de las 19:00 u 20:00 horas, cuando tiene lugar la comida Iftar, que precede a la cuarta oración del día. De ahí que Georgina haya compartido esta fotografía en sus Stories durante este shooting de lo más diferente para ella. Pero obviamente nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sulook de gala con un vestido con el color azul que va a ser más tendencia en los próximos meses y plumas en las mangas. Y es que aunque en un principio pensamos que la mujer de Cristiano Ronaldo se iba a tener que adaptar a la cultura de su nuevo país y cambiar su estilo de vestir, nada más lejos. Aunque los primeros días la vimos con túnicas y una vestimenta más adaptada a Arabia Saudí, ya hace meses que Georgina Rodríguez ha lucido los mismos outfits que luciría en España, pero esta vez para esta sesión de fotos si que ha seguido la vestimenta más propia del país, y más teniendo en cuenta este periodo tan estricto en el que se encuentran.

Como era de esperar, cada temporada hay tonalidades que priman sobre otros y esta primavera el color azul pastel será la estrella, dejando atrás el rojo que no nos cansamos de vestir. El azul pastel es el color que estará de moda en primavera 2024, según las estilistas y la pasarela. El azul claro o pastel, también conocido como azul bebé, fue el color más repetido en las pasarelas de primavera-verano 2024. Y Georgina Rodríguez nos lo ha dejado claro con este vestido con plumas en las mangas durante el Ramadán, una tendencia estrella hace un par de temporadas que ahora también retorna con mucha fuerza. Vestidos de plumas, pantalones con plumas en el bajo o camisas con plumas en el puño se dibujan un año más como una moda para los próximos meses.

Georgina de shooting durante el ramadán. @georginagio

Las plumas son uno de esos detalles constantes en la moda temporada tras temporada que, a pesar de no irse nunca del todo, a veces pasan desapercibidas por completo, pero en este vestido de Georgina son la estrella del estilismo que parece sacado de una alfombra roja.