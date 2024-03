Georgina Rodríguez da la sorpresa en París desfilando con una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo hecha vestido de Vetements

Georgina Rodríguez acaba de dar la sorpresa en París, mientras nosotras estamos pendientes de la alfombra roja del Festival de Málaga. Porque sí, parece que este viernes en clave de moda no tiene fin, y ahora ha sido Georgina la que ha aparecido desfilando para Vetements con una camiseta de Cristiano Ronaldo (firmada) hecha vestido. Y todo ello lo hemos podido ver gracias a Aitana que también estaba en el 'front row' de este desfile con un look negro y su nuevo corte de pelo peinado con 'efecto mojado'. Es decir, todo las celebrities españolas que no vemos en ningún desfile en Madrid, todas están en París. Y ahora ha sido Georgina Rodríguez la que ha desfilado para sus amigos de Vetements, a los que la une una estrecha relación. Surgida en París, la firma Vetements se popularizó cuando, en 2015, uno de sus responsables, un poco conocido por aquel entonces Demna Gvasali, fue nombrado director creativo de Balenciaga en sustitución de Alexander Wang.

Georgina nos acaba de sorprender desfilando para Vetements con una camiseta roja con el 7 de Cristiano Ronaldo en la parte delantera, firmada por el astro portugués, y que se ha convertido en un vestido largo. Seas o no futbolera, esta temporada la fiebre por el llamado 'blokecore' te convencerá de incluir una camiseta de fútbol en tus looks. Y Gio nos lo acaba de dejar más que claro sobre la pasarela. Lejos de desvanecerse, la alianza entre moda y deporte no deja de afianzarse y, cada temporada, expertas en moda y pasarelas encuentran una disciplina deportiva en la que inspirarse. ¿La última? Georgina en la Paris Fashion Week desfilando con camiseta de Cristiano.

Un desfile de Georgina Rodríguez con la camiseta de Cristiano Ronaldo, que como era de esperar es de lo más comentado a esta hora en redes sociales entre los fans de los dos.