Giambattista Valli aterriza en Madrid con su nueva colección para novias (y ya puedes descubrirla en exclusiva)

Cada temporada, el mundo de la moda nupcial suma nuevas propuestas, pero pocas generan tanta expectación como las de Giambattista Valli. Conocido por su exquisito savoir-faire y su visión de la feminidad, el diseñador italiano acaba de anunciar un acuerdo que entusiasmará a las futuras novias españolas: su colección The Love Collection N°4 estará disponible en exclusiva en la boutique madrileña Love is in the Air.

Presentada recientemente en la Barcelona Bridal Fashion Week, esta cuarta entrega de la colección bridal de Valli ha vuelto a demostrar por qué el diseñador es uno de los favoritos de las novias más exigentes. Y ahora, por primera vez, sus diseños podrán descubrirse de forma exclusiva en España en este espacio de referencia ubicado en el corazón del barrio de Salamanca.

Una colección pensada para las novias que buscan algo más

Una colección pensada para las novias que buscan algo más Love is in the air

The Love Collection N°4 es mucho más que una colección de vestidos de novia. Se trata de un verdadero homenaje al amor, con una narrativa que recorre los meses del año: cada diseño lleva el nombre de un mes, evocando emociones, estados de ánimo y momentos únicos de la vida.

La propuesta de Giambattista Valli juega con siluetas etéreas, volúmenes arquitectónicos, delicados bordados florales, encajes artesanales y una riqueza textil que refuerza su lenguaje couture. Los vestidos son una celebración de la feminidad contemporánea y ofrecen a las novias un equilibrio perfecto entre clasicismo y vanguardia.

Una colección pensada para las novias que buscan algo más Love is in the air

Entre sus diseños más destacados encontramos un vestido columna de encaje bordado con sobrefalda de tul, un diseño con capa de tul bordada en flores 3D, un romántico vestido midi en encaje floral con escote adornado con rosas de organza y un espectacular diseño de jacquard cloqué con voluminosa falda de tul. Cada pieza es una pequeña obra de arte pensada para mujeres que desean vivir su gran día envueltas en belleza, personalidad y un halo de atemporalidad.

Una colección pensada para las novias que buscan algo más Love is in the air

Love is in the Air: el destino para las novias más exclusivas

La boutique madrileña Love is in the Air está creada para novias que buscan propuestas diferentes y marcas de autor. Su selección incluye firmas como Vivienne Westwood o Viktor & Rolf, y ahora suma este esperado acuerdo con Giambattista Valli.

"Para nosotras, que el equipo de Valli haya elegido nuestro espacio como su punto de venta exclusivo en España es un verdadero honor", explica Isabel Ruiz, fundadora de Love is in the Air. "Supone un paso muy importante y una gran responsabilidad que asumimos con muchísima ilusión".

Los vestidos de The Love Collection N°4 estarán disponibles en la boutique a partir de septiembre de 2025. Si sueñas con un vestido de alta costura para tu boda, este es sin duda uno de los nombres a tener en el radar.