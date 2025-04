Todas las tendencias de novias 2026 que hemos visto en la Barcelona Bridal Fashion Week

Este año, el inicio de la Barcelona Bridal Fashion Week ha coincidido con Sant Jordi, uno de los días más especiales y mágicos en Cataluña para los enamorados. Además de ser una coincidencia, ha sido una decisión de lo más acertada en el que mientras parte de la sociedad se han regalado libros y rosas, otra se ha enamorado de las colecciones bridals 2026. Hablamos de uno de los eventos más prestigiosos a nivel mundial que ha tenido lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona desde el 23 hasta el 26 de abril de la mano de firmas de gran calibre.

Marta Martí, Yolancris, Pronovias, Isabel Sanchís o Vivienne Westwood con un desfile cargado de sentimiento, honor y esencia. Estés casada o no. O, desees dar el 'sí quiero' o no, lo cierto es que las colecciones de novia de la Barcelona Bridal Fashion Week 2025 tienen la capacidad de cautivarnos a todos, así como de centrar toda nuestra atención a los detalles minuciosos o a las tendencias a la vista. Tanto firmas nacionales como internacionales no han dudado en volver tener presencia o en debutar en un acontecimiento de esta categoría para llenar de ideas a las futuras bridals que celebrarán el inicio del matrimonio en el próximo año.

Análisis de las tendencias de novia 2026

Como en cada temporada, las editoras de moda nos centramos en los desfiles destacables con el objetivo de cazar a tiempo todas las tendencias. Esta vez, la ciudad condal ha sido el centro de atención de todas. Especialmente, en un evento de moda donde hemos conocido todas las presentaciones de las marcas tanto nacionales como internacionales, así como sus propuestas e innovaciones dentro del sector de la moda nupcial. Por ello, hemos recogido las seis tendencias de novias 2026 que hemos visto en Barcelona Bridal Fashion Week.

1. Faldas con forma de A

Dentro de lo más llevado por las bridals veremos los vestidos con faldas con forma de A con un absoluto movimiento y volumen. Una silueta que se ajusta en la cintura y se va ampliando gradualmente, creando un patrón en forma de A invertida. Se trata de una tendencia que también ha aparecido en la última Semana de la Moda donde se mostraban las colecciones de otoño-invierno 2025/2026 en el terreno de las invitadas. Ahora ha tomado el relevo marcas españolas de gran calibre como Isabel Sanchís o Yolancris.

Desfile de Isabel Sanchís en la Barcelona Bridal Fashion Week 2025. @barcelonabridalfashionweek_

2. Los detalles más bohemios: volantes y flecos

El estilo bohemio está presente en todas las facetas. Tanto en el campo del streetwear como en el de las invitadas o novias. Se trata de una tendencia que apuesta por las figuras relajadas o effortless que cuentan con materiales fluidos o que ofrecen movimiento al look. Los volantes o los flecos son los detalles boho chic que han inundado la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week 2025 de la mano de Marta Martí o de la firma que ha vestido a María Pombo en su boda con Pablo Castellano, entre otras celebridades, Yolancris. No es la primera vez que esta última marca apuesta por esta estética en sus desfiles, por lo que podemos decir que es toda una experta en conseguir lo que buscan las novias bohemias.

Desfile de Yolancris en la Barcelona Bridal Fashion Week 2025. @barcelonabridalfashionweek_

3. El complemento estrella: los casquetes

Ya comenzaban a resonar entre las tendencias de primavera-verano 2024. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho realidad: vuelven los casquetes. Se trata de un complemento capilar que se utilizaba en los looks nupciales de entre la década de los 90 y 2000 y que ha vuelto con fuerza esta edición de la Barcelona Bridal Fashion Week de la mano de Katy Corso. Bien es cierto que estamos acostumbrados a ver a los vestidos de novia con casquete bordado, pero ahora se innovarán con otros materiales o abalorios, como las perlas o los apliques joya. Toda una alternativa especial para elevar cualquier estética minimalista o clásica.

Desfile de Katy Corso en la Barcelona Bridal Fashion Week. @barcelonabridalfashionweek_

4. Cinturas bajas

También veremos las cinturas bajas dentro de las tendencias de novia 2026. Durante el verano pasado comenzamos a observar esta estrategia estilística que favorece la silueta entre los looks de las editoras de moda en el campo del street style. Ahora que está más que asentada en nuestro fondo de armario, así como ha estado en boca de todos durante las colecciones de las firmas de lujo de la Semana de la Moda, ha vuelto a repetirse en Barcelona. Se trata de una moda que siempre ha estado presente en los vestidos de novia, pero que no ha sido hasta ahora cuando ha sido deseada para las futuras bridals. Es una opción idónea para estilizar, ser diferente y original y perfecta para aquellas que quieren alargar el tronco.

Desfile de Morilee en la Barcelona Bridal Fashion Week 2025. @barcelonabridalfashionweek_

5. Mangas desmontables

Una de las tendencias que más se han repetido durante esta edición de la Barcelona Bridal Fashion Week han sido las mangas desmontables. Es decir, aquellas que puedes poner y quitar de tu look de novia. Ya sean de encaje, pedrería, lentejuelas o con bordados, pero han sido vistas en los desfiles de Claudio Di Mari, Morilee, Demetrios Bride o Tina Valerdi. Uno de los trucos de novia más versátiles que más juego dará en tu vestimenta.

Desfile de Claudio Di Mari en la Barcelona Bridal Fashion Week 2025. @barcelonabridalfashionweek_

6. El uso del corsé

Uno de los momentos más importantes de esta semana ha sido el desfile de Vivienne Westwood en el Claustro de la Universidad de Barcelona. El director creativo desde el fallecimiento de la diseñadora británica en 2022, su marido Andreas Kronthaler, ha seguido la esencia de la firma con una colección inspirada en las acuarelas del botánico del siglo XVIII de Pierre Joseph Redoute. Hemos visto la acentuación de las flores, la abundancia de volúmenes al estilo años 80 o la utilización de los corsés tan característicos. En los últimos años se ha recuperado esta moda dentro de los vestidos de novia y, también, ha inundado esta Barcelona Bridal Fashion Week de la mano de otras marcas nupciales.

Desfile de Vivienne Westwood en la Barcelona Bridal Fashion Week. @barcelonabridalfashionweek_

Una vez finalizada la BBFW, debemos esperar hasta el próximo 12 de junio para volver a vivir la Semana de la Moda de Londres que tendrá lugar hasta el 15 del mimo mes. En esta conoceremos todas las colecciones de primavera-verano 2026, así como las tendencias que nosotras mismas estaremos atentas para comentar y analizar.