Guía definitiva: las 6 zapatillas que arrasarán en otoño/invierno

A pesar de que este otoño las botas biker, de estilo cowboy y las súper altas (como estas de GeorginayShakira) son máxima tendencia para aportar un toque cañero a nuestros estilismos, al igual que lo son las bailarinaspara aportar una dosis de dulzura, una temporada más, vuelven las zapatillas deportivas para ayudarnos a dar a todos nuestros looks un toque tan trendy como cómodo, tan casual como fresquito y tan juvenil como desenfadado. Son ideales para completar cualquier estilismo, aportándole la dosis justa de tendencia que necesita para ayudarnos a convertirnos en las reinas del streetstyle, independientemente del resto de prendas y de complementos con los que las combinemos y son perfectas para todos los estilos y para las mujeres de todas las edades. Esta temporada no podemos quedarnos sin unas zapatillas, ya nos lo dejó claro Amelia Bono a principios del otoño, confirmándonos que las Adidas Samba serían unas de las grandes protagonistas, y cada vez que entramos a Instagram no dejamos de reafirmarnos en esta idea.

Sin embargo y, aunque las Adidas Samba son unas de las zapatillas más versátiles y fáciles de combinar de esta temporada (aquí te enseñamos cómo hacerlo), no son las únicas que triunfarán este otoño. Las New Balance 9060 son perfectas para aportar un toque deportivo y desenfadado a cualquier look, al igual que las zapatillas Salomon, que ya le empezamos a ver a Bella Hadid hace unas temporadas y las Asics gel Nimbus 9. Cambiando un poco la estética y, volviendo al universo Adidas, las zapatillas Gazelle en colores serán otras de las grandes protagonistas, al igual que las Tyger 66, en color amarillo. Por último, a pesar de que las Converse y las Vans seguirán ocupando su claro sector del mercado será el modelo slip on de estas últimas el que ya ha vuelto con fuerza para ayudarnos a dar un toque más skater a todos nuestros looks.

New Balance 9060, de New Balance (190€)

Zapatillas Salomon, de El Corte Inglés (104,95€)

Asics Gel Nimbus 9, de WOW Concept (150€)

Zapatillas Tyger 66, de Yoox (130€)

Adidas Gazelle, de Adidas (190€)

Vans slip on, de Vans (75€)

Nosotras somos incapaces de decantarnos por un solo modelo de estas zapatillas. Y tú, ¿Ya tienes tus favoritas?