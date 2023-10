Esta temporada otoño/invierno las botas se llevan súper altas, palabra de Shakira

Que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, no solo es la frase con la que más veces nos quedamos afónicas gritando al salir de fiesta, también es lo que acaba de demostrarnos su autora,Shakira, tras conseguir 4 premios Billboard, ser el número 1 en el Global Top 200, 4 discos de platino en Estados Unidos por su tema Acróstico y otros dos discos de platino por Copa Vacía, reconocimientos merecidísimos, en nuestra opinión, que compartía ayer con nosotras a través de su Instagram pero, como siempre, nosotras no pudimos centrar su atención en otra cosa que no fuera su look.

Shakira ha optado por un mini vestido negro de piel, diseñado con tirantes finos, escote en forma de corazón y falda acabada en cuello, potenciado en la cintura con un cinturón al tono. Un modelo muy favorecedor que ha completado con unas botas mega altas, que nos recuerdan mucho a estascon las que Georgina de despedía de la Semana de la Moda de París y que nos evidencian que, junto con las biker y las eternas cowboy, las botas súper altas serán una de las tendencias más rompedoras de esta temporada.

Unas botas como estas son ideales para aportar a tus estilismos un toque más cañero con el que convertirte en una diva como Shakira.