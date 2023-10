De todos los vestidos de otoño, este midi camisero de estilo cargo de Zara, es el que las mujeres de 50 años hacen elegante con bailarinas de terciopelo

El estilo cargo se lleva más allá de los pantalones este otoño 2023, y el últimolook de Carmen Gimeno con vestido de nueva colección de Zara nos lo deja claro. Las influencers han popularizado un tipo de prenda cargo de lo más original y que no sabíamos lo bien que podía llegar a sentar hasta que no la hemos visto en acción. Se trata del vestido cargo, es un diseño tipo globo, ancho y midi, de lo más cómodo, que tiene un elástico ajustable con stopper en el bajo. Por eso nosotras nos hemos enamorado de este de nueva colección de Zara, midi, camisero y en color khaki oscuro que las mujeres más elegantes y a la moda de 50 años, como Carmen Gimeno, ya llevan con bailarinas de terciopelo en este inicio de octubre por las calles de Bilbao. Es un diseño súper moderno, que no es para todos los públicos, pero estilizado de la manera correcta, puede hacer maravillas con tu look. Ahora, regresa como micro tendencia con mucho éxito.

Y es que las bailarinas que tanto llevé durante mi adolescencia regresan. Son un tipo de calzado por el que tendrás amor/odio. Pero que estamos seguras que todas vamos a llevar este otoño 2023, hasta las bajitas como yo. Sin embargo, las botas no serán el único calzado que no dejaremos de usar durante los meses de otoño e invierno, pues las bailarinas tipo Mary Jane se han convertido en un imprescindible en el armario de las chicas con estilo más clásico, bailarinas tipo joya o de terciopelo como las burdeos de Carmen Gimeno.

Vestido midi camisero, de Zara (49,95 euros)

Se trata de este vestido midi de nueva colección de Zara de cuello solapa y manga larga acabada en puño con detalle de trabilla con bolsillos de plastrón en delantero, cintura con trabillas y cierre frontal con botones ocultos por sopata.