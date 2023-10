Las Adidas Samba son tendencia absoluta y te decimos cómo combinarlas

Cuando Amelia Bonocomenzó a combinarlas con absolutamente todos los estilismos más casuales (e incluso los más elegantes) de su armario para crear los looks más comfy supimos que las Adidas Sambas iban a jugar un papel destacado este otoño pero, cuando nos remontamos a las que ya había estrenadoCarmen Gimeno, que es experta en conquistarnos con los mejores estilismos deZara, nos dimos cuenta de que estas zapatillas serían las auténticas protagonistas de la temporada. Cómodas, planas, versátiles, elegantes, favorecedoras, ideales a cualquier edad... podríamos tirarnos horas llenando líneas con los adjetivos que definen a esas deportivas pero con una frase podemos resumir todo: son el must que necesitas este otoño. Las Adidas Samba son un auténtico icono del estilo urbano, están diseñadas con una silueta muy elegante de perfil bajo, una parte superior de piel suave, refuerzos de ante y una suela de goma. Su precio es de 120€ y son unas zapatillas atemporales y muy funcionales, diseñadas para el fútbol y robadas para coronar los mejores looks del streetstyle. Te damos algunas ideas de como puedes combinarlas para sacarles el máximo partido:

Adidas Samba, de Adidas (120€)

Adidas Samba Adidas

En primer lugar, podemos combinarlas con un vestido de punto negro, para crear un estilismo muy casual que podremos rematar con una blazer oversize, para darle el toque de tendencia definitivo.

Con un estilismo más casual de jeans y camiseta básica, al que podremos aportar un toque de elegancia con una chaquetita de color beige, consiguiendo un look con el que triunfar en la rutina. También podemos optar por una más elegante, de tweed, para conseguir un outfit más sofisticado o por una blazer, para darle un toque más casual.

Con una falda vaquera, otra de las prendas que arrasarán esta temporada. Un look que podremos rematar, además, con un jersey oversize, para darle un toque mucho más desenfadado.

Con unas bermudas, para crear los mejores estilismos de entretiempo antes de que llegue el frío.

Con una falda midi de punto, para aportar un toque más desenfadado a un estilismo más dulce y clásico. También podemos decantarnos por una falda larga y una camiseta oversize, para conseguir un estilismo más modernito.

Con un pantalón blanco y un chaleco tipo sastre, para conseguir el look al que no se podrán resistir las chicas más pijas.

Sea cual sea tu edad, tu estilo y los planes de tu rutina, si estás pensando en hacerte con unas zapatillas todoterreno y fáciles de combinar para este otoño, no tengas dudas a la hora de decantarte por las Adidas Samba, porque ya se han convertido en las reinas del streetstyle.