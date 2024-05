Hablamos con la firma española de las zapatillas de Letizia: "Gracias a la Reina hemos pasado de vender 50 pares a 1.000 al mes"

La Reina Letizia es la gran embajadora de la moda española, y no lo decimos solamente nosotras, lo dice cada firma 'made in Spain' que luce la monarca. Muchas veces se nos critica a los medios de comunicación por dar tanta importancia a sus estilismos, pero quien lo hace, no es consciente de la importancia que tiene para todos los diseñadores, marcas y empresas que hay detrás de ellos. Y eso nos lo ha dejado claro Alicia López-Ulloa, unas de las creadores de MU The Brand, la firma de zapatillas que ha lucido la Reina Letizia esta mañana en el Teatro Real. No es la primera vez que la vemos lucir este tipo de calzado, ni esta firma, pero si la primera vez que lo hace en un acto oficial. Si la Reina Letizia lleva zapatillas en un acto oficial, todas podemos llevarlas, aunque es su caso sea por esa fractura en el pie derecho de la que no ha querido hacer reposo y anular su agenda oficial. La de Alicia está siendo una mañana de locura, casi como las de los loteros que venden el Gordo cada 22 de diciembre, pero a ellas ya les tocó la lotería en agosto cuando Letizia lució por primera vez uno de sus modelos de zapatillas. Y hoy vuelve a ser Navidad en pleno mayo.

"No sabes lo que ha significado para una marca como la nuestra, que nació hace dos años y medio en la pandemia, y gracias a este empujón hemos crecido una barbaridad. Hemos pasado de vender 50 pares al mes, a los 1.000 que vendimos ya en abril. Y esto para nuestro fabricante, que está en Elche ha sido su salvación, porque gracias a este aumento de ventas lo hemos podido ayudar a seguir adelante". Si quieres conocer la importancia que hay detrás de cada estilismo de la Reina Letizia, más allá del estrictamente de moda, no te pierdas la entrevista de LA RAZON a Alicia López-Ulloa, unas de las creadores de MU The Brand, junto a Ángela Martín Merino. Dos ingenieras industriales detrás de la firma de zapatillas que ha conquistado el zapatero de la Reina, una vez más apoyando a las mujeres emprendedoras.

La Reina Letizia con zapatillas MU. GTRES

Primero de todo Alicia, felicidades, porque aunque la Reina Letizia ya había lucido en verano vuestras zapatillas, esta es la primera vez que luce este calzado en un acto oficial. ¿Cómo estáis viviendo esta mañana de locura?

Pues como tu dices, de locos, porque hay mucho interés y la verdad es que nos está escribiendo mucha gente, muchas ventas, mucho tráfico en la web... Y andamos con mucho lío, pero inmensamente felices.

Entiendo, qué no sabías tampoco que la Reina iba a volver a lucir vuestro modelo de zapatillas esta mañana.

Exacto, totalmente, no sabíamos nada. Pero no sabes lo que ha significado para una marca como la nuestra, que nació hace dos años y medio en la pandemia, y gracias a este empujón hemos crecido una barbaridad. En abril llegamos a los 1.000 pedidos, y para una empresa como la nuestra eso es extraordinario.

En porcentaje, ¿sabes cuanto habéis crecido desde que las lució Letizia en agosto?

Pues hemos pasado de vender 50 pares al mes, a los 1.000 que vendimos ya en abril. Y esto para nuestro fabricante que está en Elche, que había pasado por un momento económico complicado, y gracias a nuestra firma, lo hemos podido ayudar. Hay mucho trabajo detrás de una marca, pero que se las pusiera la Reina Letizia en agosto ha sido el empujón definitivo. Seis meses después ya no vendes por la Reina, pero ella te coloca a un nivel de visibilidad que hubieras tardado muchos más años en llegar. El favor que hace ella, y su equipo, dando visibilidad a las marcas españolas es impresionante.

Cuando las estreno en verano, en la foto oficial de la Casa Real cuando la Infanta Sofía se marchaba a Gales, ¿también fue una sorpresa?

En esa ocasión sabíamos que ya las tenía, pero no sabíamos tampoco si le encajaban bien, o si las iba a lucir. Pero también fue una gran sorpresa que nos pilló a finales de verano.

En aquella ocasión, se agotó el modelo. Hoy al ser la primera vez la de la Reina Letizia con zapatillas en un acto oficial, ¿estáis notando más revuelo en estas primera horas?

En verano fue un empujón total para la marca, nos dio una visibilidad enorme, y desde entonces hemos crecido una barbaridad. Y ahora todavía no somos conscientes de si va a tener la misma repercusión porque llevamos pocas horas. De momento lo estamos notando más a a esta hora en el interés de los medios, y también en las visitas a la web y en las ventas. Pero por la experiencia de la otra vez, creo que aún lo vamos a notar más a los días o semanas. Teníamos el modelo agotó en algunas tallas, y se estaba vendiendo en pre order, y ahora ya se ha agotado en todas y está en pre order. Vamos a tener que retrasar la fecha, porque está siendo una locura total.

Diseñadores, y otras firmas que luce la Reina, también nos dicen que aumentas las ventas internacionales. ¿Os ha pasado?

El grueso, obviamente es España, pero también te ayuda a ser conocido internacionalmente, sobre todo Europa y Latinoamérica.

Debido a la lesión en el pie derecho, vamos a verla mucho con zapatillas en las próximas semanas, ¿tiene otro modelo de MU The Brand?

No tenemos constancia de que tenga más, pero estamos encantada si se anima a tener otras MU. La Infanta Sofía también se las puso en Asturias.

En verano se agotaron, este lunes otra vez, ¿mucha gente os pregunta directamente por el modelo Reina Letizia?

Muchísima gente es seguidora del estilo de la Reina Letizia, y las dos veces que se las ha puesto nos han escrito para preguntarnos por el modelo concreto. Además, tiene un público que quiere conocer a las marcas que la Reina da visibilidad, que en su grueso son marcas españolas, lideradas por mujeres, que se fabrican de forma artesanal. Por eso también tiene esa audiencia que va fichando las marcas que luce ella. Y su modelo es unisex, es para hombre.

No se si habéis pensado en cambiar el nombre al modelo y poner el suyo...

(Risas) No creo que fuera lo apropiado, seguiremos con el nombre del modelo actual.