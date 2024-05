Hablemos del conjunto de lunares de Rocío Osorno que le van a querer copiar todas las madrinas

Atención a todas las madrinas de las futuras bodas, porque Rocío Osorno os ha encontrado el estilismo ideal a un precio más que económico. En plena temporada de BBC, nos llenamos de inspiración de looks de invitadas gracias a las influencers y celebrities. Como las que hemos observado en el reciente bautizo del primogénito de Belén Corsini y Carlos Fitz James-Stuart. Eso sí, podemos confirmar que los vestidos de invitada ahora se llevan de una manera minimalista y desenfadada, dejando atrás los estilismos más glamurosos y formales. Si hace pocos días nos quedamos sin palabras con el vestido de invitada de Paula Echevarría para una cena romántica, ahora Rocío Osorno nos ha deleitado un conjunto de lunares de Parfois. Avisamos con que las siguientes imágenes pueden ocasionar una compra impulsiva. La influencer sevillana se ha hecho con la blusa más coqueta de mangas abullonadas combinada con una falda midi a conjunto para un bautizo. Lo ha combinado con sandalias de tacón en plata y bolso joya muy elegante. Para agravar ese toque más informal, ha optado por su larga y lisa melena suelta y un look de maquillaje natural y perfecto para el día. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que las madrinas van a ir directas a Parfois a por este conjunto por 60€ para convertirse en la más moderna y mejor vestida.

Esta vez, Rocío Osornono nos ha descubierto los últimos lanzamientos de Zara. Sin embargo, cada vez más nos está haciendo ver las maravillas de prendas en tendencia de Parfois. Porque la influencer no es la única que nos está sorprendiendo cada día, sino que también la marca portuguesa en la que estamos encontrando tanto ropa como calzado favorecedor (y muy estilo portugués). Indiscutiblemente, Rocío Osorno siempre sabe inspirar en los momentos clave, tal y como ha hecho durante la Feria de Abril con los trajes de flamenca o con los bikinis de Calzedonia que pronto meteremos en nuestra maleta de vacaciones de verano. Esta vez, en plena época de ceremonias, no ha dudado en enseñarnos en el espejo su look de invitada que también sirve para salir a la calle para cualquier ocasión. Además, debemos tener en cuenta que si Rocío Osorno ha compartido este atuendo en sus redes sociales, es muy posible que queden pocas horas para que se agoten. Por lo que, si has tenido un flechazo directo con este conjunto como nosotras, debes correr a comprarlo.

Rocío Osorno con look de Parfois. @rocioosorno

Blusa de lunares, de Parfois (30 euros)

Blusa de lunares. Parfois

Falda de lunares, de Parfois (30 euros)

Falda de lunares. Parfois

