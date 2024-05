Belén Corsini sorprende en el bautizo de su hijo Carlos con un vestido de lo más original y primaveral

Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart han celebrado el bautizo de su primer hijo en común, Carlos. La ceremonia ha tenido lugar en la parroquia de San Marcos, una de las iglesias españolas más populares de Madrid. No cabe duda de que hemos presenciado la emoción que sienten los condes de Osorno después de tres meses de ser padres. Una vez finalizado el bautizo, los invitados se han desplazado hasta el Palacio de Liria, donde se seguirá la celebración en honor al pequeño Carlos, así como los primeros tres años de casados. Belén Corsini no ha dudado en sacar sus mejores galas para convertirse en la madre más moderna (pero, elegante) hasta ahora. Estamos acostumbrados a ver looksde invitadas sobrios, con caídas fluidas y más desenfadadas. Sin embargo, Belén Corsini ha escogido un diseño de lo más alegre y primaveral, perfecto para la época del año. Estamos hablando de un vestido de largo hasta los tobillos con estampado étnico en diversos colores llamativos en verdes o rojos sobre una base en crema. Los puntos más fuertes de este vestido son tanto las hombreras como el escote en pico, dos detalles muy importantes para que el resultado sea de lo más favorecedor a la silueta de la mujer. Lo ha combinado con sandalias de tacón en plata y pendientes en caída en dorado, un contraste de tonos que cada vez se está llevando más. En cuanto al peinado, se ha decantado por una coleta desenfadada y un look de maquillaje natural y sencillo, jugando con los tonos oscuros tanto en los párpados como en los labios.

Las invitadas también han tenido mucho qué decir durante el bautizo del primer hijo en común de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart. Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en la invitada perfecta con un vestido de cuello halter en rojo con un estampado de palmeras combinado con un fular en morado. Asimismo, Sofía Palazuelo también ha sido una de las asistentes con mejor estilo para inspirarnos para nuestra próxima boda, bautizo o comunión. Nos estamos refiriendo al vestido minimalista de escote cuarzo y de tejido fluido con colores en contraste que ha derrochado elegancia en este evento tan especial. Cada vez tenemos más claro que las tendencias en vestidos de invitada van a protagonizar las siluetas minimalistas y desenfadadas, dejando atrás aquellos diseños más glamurosos y formales.

Belén Corsini y Carlos Fitz James Stuart en el bautizo de su hijo Carlos. Gtres

Belén Corsini se ha convertido en la madre mejor vestida en el bautizo de su hijo Carlos junto con su marido Carlos Fitz-James Stuart. Estamos seguras de que servirá como fuente de inspiración de futuras invitadas o hasta madrinas.