Este es el diseño español de efecto tipazo de Paula Echevarría que todas las invitadas a una boda de noche se comprarán

Justo cuando estábamos buscando un vestido de invitada para una boda de noche, ha aparecido Paula Echevarría con la solución definitiva. Pues bien, se acerca el momento más importante del año, donde la temporada de BBC está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya se están celebrando los primeros eventos mágicos, en los que estamos cogiendo referencias para buscar nuestro lookde invitada ideal. Bien es cierto que a lo largo de la semana del Festival Internacional de Cine de Cannes hemos observado los vestidos de las actrices e influencers internacionales que podríamos utilizar para la próxima boda. Como Marta Lozano con vestido de Redondo Brand en seda de color rosa empolvado. E, incluso, las futuras novias se pueden inspirar en el vestido de María Pedraza en el Festival de Cannes firmado por Michael Kors. Una opción más informal, atrevida y al estilo coquette. Ahora ha tomado el relevo Paula Echevarría que, como buena experta en moda, nos ha descubierto el vestido de invitada perfecto para una boda de noche. Porque no nos mintamos, encontrar el atuendo para un evento nocturno es más complicado que para uno diurno. A partir de aquí debemos tener claro que los colores oscuros son la opción más correcta, como ha mostrado la actriz española.

Paula Echevarría se ha deshecho (por el momento) de las Converse y los vaqueros de madre para regalarnos otro momentazo de glamur y fashion. No ha dudado en hacerse una foto en el espejo antes de salir de casa para mostrarnos su espectacular vestido de noche. Se trata de un diseño de corte midi súper ajustado con escote cruzado que la actriz lo ha combinado con sandalias de tacón muy estilosas de Primark. Está confeccionado por Mioh, una marca española especialista en crear looksde invitadas originales para todas las ocasiones. Paula Echevarría ha optado por un clean look muy elegante para acompañar el estilismo, así como un maquillaje con tonos oscuros en la zona de los párpados. Una estética muy adecuada para un evento de noche, como el que ha ido junto con su pareja Miguel Torres a cenar al restaurante madrileño Bao Li. La recordaremos de la misma manera que el vestido lencero que ha llevado para la apertura del Primark de Conde de Peñalver de Madrid o el vestido ibicenco para el reciente evento de 'Pantene'.

Vestido de escote cruzado, de Mioh (189 euros)

Vestido de escote cruzado. Mioh

Tenemos la solución definitiva para saber cómo vestir en una boda de noche. Se trata de un vestido midi bastante sencillo, pero que podemos elevar en cuestión de segundos con accesorios llamativos y un peinado en tendencia.