Harper Seven (a sus 12 años) le roba todo el protagonismo a Victoria Beckham con este vestido lencero rosa en la premiere del documental de Netflix

Harpers Seven Beckham se ha ganado un hueco en el corazón de todos los seguidores de David y Victoria Beckham, y en el mundo de la moda también. Y lo ha vuelto a demostrar otra vez en la premier del documental de David Beckham para Netflix. Con solo 12 años ya ha lucido increíbles looks y es asidua a los complementos vintage: recientemente se ha dejado ver en el Instagram de su madre con la camiseta de Dior más famosa de los 2000 o con el bolso más deseado de la colección de Murakami para Louis Vuitton. No es de extrañar su afición por la moda teniendo en cuenta que pertenece a una de las familias con más estilo y que, desde pequeña, ha acompañado a su madre en su aventura como diseñadora asistiendo al front row de sus desfiles. Y esta vez le ha robado todo el protagonismo a Victoria Beckham con este vestido lencero rosa que apostamos que es de la firma de su madre. Mientras que la 'Spice' más pija ha apostado por un traje blanco, de esos que siempre nos recordaran a la Reina Letizia en su pedida de mano.

Ayer por la noche tenía lugar la premiere de 'Beckham', el documental que Netflix ha preparado sobre la vida y la carrera del jugador David Beckham, y a donde no han faltado ni uno solo de los miembros de la familia. Y nosotras nos hemos fijado en este maravilloso vestido lencero en rosa largo hasta los pies de Harpers Seven. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Sara Carbonero con este diseño de su marca. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero.

Beckham documentary premieres in London Tolga Akmen EFE

Porque tenemos claro que no hay niña de 12 años tan estilosa como Harpers Seven Beckham y nos lo acaba de demostrar con este nuevo estilismo.