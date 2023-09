David y Victoria Beckham cuentan en su documental cómo se enamoraron a primera vista

El próximo 4 de octubre verá la luz en Netflix “Beckham”, un documental de 4 partes que profundizará en la llegada a la cima del deporte rey de David Beckham y de cómo se convirtió en “un fenómeno mundial”. “No era muy bueno en los estudios porque lo único que quería hacer era jugar el fútbol”, dice el deportista en el avance del proyecto, que también navegará en episodios personales que han marcado su vida, como su matrimonio con Victoria Beckham.

Los dos se conocieron a finales de la década de 1990, cuando él triunfaba en los campos de fútbol y ella llenaba estadios junto a las Spice Girls. El documental recoge por separado el testimonio de ambos recordando cómo se conocieron, y los dos aseguran que lo suyo fue amor a primera vista.

“Cuando lo vi con los otros jugadores en el bar, todos estaban en la barra, pero él estaba de pie junto a sus padres. Yo siempre he sido muy cercana a mi familia y siempre me ha gustado ese lado familiar de él”, comienza diciendo Victoria Beckham en el tráiler del documental, mientras que él añade en paralelo: “La primera vez que hablé con ella, simplemente empezó a gustarme en ese momento”. Unas palabras que también suscribe la diseñadora: “Simplemente empezó a gustarme. Fue tan simple como eso”.

Una bonita coincidencia que David Beckham ha querido recoger en su cuenta oficial de Instagram, junto a una fotografía de aquella época en la que empezaban a ser amantes.

Desde que se dio a conocer el estreno del documental del deportista, su esposa no ha hecho mas que mostrarle su apoyo y animar a todo el mundo a no perderse el proyecto dirigido por Fisher Stevens y producido por John Battsek, ambos ganadores de un Oscar. “Estoy tan orgullosa de ti y de todo lo que has logrado. ¡No puedo esperar a que todos veáis ‘Beckham’ en Netflix a partir del 4 de octubre!”, comentó la “posh spice” en sus redes sociales.