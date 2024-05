No hay verano sin el vestido de crochet a todo color de Sara Carbonero para regalarnos su fotografía más natural

"Ojeras de virus y noche movidita. No maquillaje, no nada. No tintes químicos. Lo más importante por aquí en casa, no 'pelo fake' (como dicen mis hijos), después de muchos años… Esto es lo que hay. El pelo es un metáfora del proceso, me dijo una vez una psicóloga". Con esta bonita reflexión, Sara Carbonero nos ha dejado su imagen más natural, sin maquillaje y sin extensiones, pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su vestido de crochet favorito a todo color que vuelve cada verano a su armario y a nuestras vidas. O lo que es lo mismo, este vestido de crochet, es de su marca. Sara Carbonero se ha vuelto a pasar el juego, y nos acaba de dar la bienvenida a la primavera con esta maravillosa mañana soleada y con temperaturas altas que tenemos en Madrid . Y lo ha hecho estrenando el primer vestido de crochet de la temporada, que no dudamos que se va a agotar cuando salga a la venta. Si ayer era Carmen Lomana la que inauguraba la primavera con un vestido de Zara, ahora es Sara Carbonero que llega con su primer vestido de crochet de la temporada, y cuando eso pasa, para empezar junio.

Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo. Aunque cada año apuesta por un vestido de este tejido en color neutro o crudo, este año es a todo color y de su firma, Slow Love. ¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que Sara Carbonero es una fiel amante de este tipo de tejido cada vez que se acerca el buen tiempo. Y muestra de ello es su vestido de ganchillo que cada verano vuelve a ser tendencia y agotarse en todas las tiendas. Y esta vez lo ha sacado multicolor en tonos pastel en su marca, Slow Love.¿La mala noticia? Que aún no está a la venta, pero vamos a estar muy atentas para avisaros antes de que se agote.

Vestido largo punto multicolor, de Slowlove (rebajado a 59,99 euros)

Vestido crochet. Slowlove

La periodista se ha mostrado en una imagen de lo más natural, sin maquillaje, con ojeras por un virus y una mala noche, pero tan guapa como siempre.