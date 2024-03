Inés Arroyo, fundadora de Laagam: "La misión de la marca es inspirar a las mujeres a comerse el mundo"

Cada vez más estamos viendo cómo las mujeres lideran sus propios proyectos y son referentes de iniciativas con un mensaje y objetivo contundente. Una de ellas es Inés Arroyo, fundadora de una de las firmas españolas formada por un equipo de mujeres y con una filosofía de empresa ética con el medio ambiente: Laagam. Cualquier editora de moda es conocedora de esta marca, que se caracteriza por la producción por demanda de diseños creativos y atemporales. Asimismo, muchas celebrities e influencers ya llevan los best sellers de la marca, como María Pombo o Rosalía. Y es que tanto Inés ha hecho mucho por Laagam como Laagam por ella. Uno de estos logros recientes ha sido formar parte del jurado de Rose Project, una iniciativa global de Häagen-Dazs, que se ha lanzado en este 8M con una dotación de 100.000 dólares que convocaba a la presentación de candidaturas para reconocer a mujeres emprendedoras de todo el mundo en honor a la cofundadora de la marca, Rose Mattus. La empresaria es la única representante española, por lo que es toda una pionera en este proyecto. "Recuerdo que estaba en mis vacaciones de verano cuando me llamaron con la propuesta y me llenó de motivación para empezar el curso, añadiendo un nuevo proyecto más aparte de mi trabajo", explica. Inés Arroyo tiene claro que para puntuar a cada una de las candidatas ha tenido en cuenta todos aquellos proyectos que tienen una misión relacionada con la mejora de la vida de las mujeres o con la mejora de un problema social en comunidades desfavorecidas. "Creo que han querido contar conmigo como jurado por mi experiencia como mujer en crear un proyecto desde cero, en este caso Laagam, y en cómo he podido empatizar con alguien que está emprendiendo", declara. Finalmente, las ganadoras de la edición de 2023 han sido Eunice Maia (Portugal), Jennifer Seifert y Karol Ivanna Aceves Flores (México), Sarah Kandolo (Sudáfrica), y Yarett Piñeiro (Puerto Rico).

Inés Arroyo creó Laagam en 2016 y, desde entonces, es una de las favoritas tanto a la hora de crear un estilismo casual como para convertirte en la invitada perfecta en una boda, comunión o bautizo. "Estamos en un momento de llevar la marca en España al offline. Llevamos 2 años vendiendo en grandes almacenes como Galerías Lafayette en París o De Bijenkorf en Holanda, y este año ha tocado España. Hemos entrado en Madrid en Wow Concept, Invited Brands y ahora entramos en El Corte Inglés para así consolidarnos y darnos el paso a en un futuro muy cercano empezar con nuestro propio retail", comunica. Tal y como ha declarado Inés Arroyo, la marca ha traspasado los límites nacionales hasta llegar a los armarios de todas las amantes de la moda internacionales. "Laagam a día de hoy es una marca totalmente internacional con casi un 70% de las ventas fuera de España. Vendemos desde hace dos años en grandes almacenes fuera de España y, por ejemplo, Amsterdam es la ciudad donde más vendemos", informa. No nos sorprende, puesto que coincidimos con la empresaria con que "la marca conecta muy bien con el estilo de chicas del norte de Europa". Asimismo, uno de los países que más consumen la firma es Estados Unidos, ya que el made in Barcelona y made in Europe es muy potente.

Inés Arroyo. Cedida por Inés Arroyo

Laagam ha sido toda una innovadora en el proceso de producción de las prendas y accesorios, puesto que fabrica todo aquello que ya está comprado para no desperdiciar material ni incitar a la sobreproducción. "Creo que cuando instauramos el concepto on-demand a nuestra clienta ya no le venía de nuevo, ya que previamente habíamos hecho pre-order e incluso fuimos de las primeras marcas de moda en lanzar un bolso a través de una campaña kickstarter", comenta Inés Arroyo. Desde la fundación de la marca, se ha tratado de reducir al máximo el gran problema de raíz de la industria, que es la sobreproducción. "Y lo bueno es que cada vez más los talleres y proveedores se adaptan a estas tiradas cortas y constantes reposiciones. Pero una vez escalas, el reto es mantener estas dos opciones, dar opción de stock limitado y on-demand a tu clienta", determina.

Inés Arroyo. Cedida por Inés Arroyo

Laagam es una de las firmas españolas referentes en el empoderamiento femenino. Inés Arroyo es toda una figura relevante para muchas de nosotras y demuestra en su día a día que el entusiasmo y las ganas pueden con todos los sueños de las mujeres.