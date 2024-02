Claro Couture, la firma española favorita de las influencers: "Nuestro lema es sacar a relucir lo mejor que lleva dentro cada mujer"

Cuando la esencia, el talento y la historia se unen, solamente puede existir el éxito. Esto es lo que le ha pasado a una de las firmas españolas más prestigiosas y reconocidas: Claro Couture. Los directores creativos, Bea y Fernando Claro, son los responsables de hacer que todas las influencers y celebrities tengan un amor a primera vista con todos sus diseños de ensueño. A lo largo de estos años hemos podido observar que Claro Couture se ha convertido en una de las elecciones favoritas de todas las famosas en las alfombras rojas y galas exclusivas. "La marca se empieza a posicionar cuando abrimos nuestro atelier en Madrid, que fue en octubre de 2017. Ya habíamos empezado a tener mucha interacción con influencers y celebridades desde nuestro estudio en Sevilla, pero estar aquí con nuestro showroom propio impulsó a ello", confiesan ambos. Tienen claro que fue un crecimiento orgánico. Primero, como una marca que resolvía una necesidad a influencers en eventos y, segundo, como una marca que hacía una costura a medida maravillosa. Pero, ¿qué aporta la marca en el armario de todas las celebrities? Uno de los puntos más fuertes es su personalidad. "Por un lado, porque nuestro lema es sacar a relucir lo mejor que lleva dentro esa mujer. Por otro lado, los looks Claro son también especiales dentro de las alfombras rojas; tienen una esencia, un punto de sensualidad y elegancia mezclada con esa personalidad de la mujer que lo lleva y se pueden reconocer", aportan.

Claro Couture ha tenido el placer de vestir a personajes públicos. Desde Carla Hinojosa (con la que se sienten muy cercanos) hasta Dulceida, pasando por Carmen Lomana, Marta Lozano o Lara Álvarez. Tanto Bea como Fernando se implican de la misma manera en todas las personalidades o clientas que acuden a ellos para vestirse. "La emoción surge cuando se prueban, están guapísimas y me siento partícipe, por lo que me costaría destacar a alguien en concreto", comentan. La firma española no se ha limitado a triunfar en el terreno nacional, pues también ha saltado a la fama metiéndose en el armario de las celebridades más internacionales, como Shakira o Tini Stoessel. "Es muy gratificante. Al final es un reconocimiento y duela o no, el esfuerzo sin recompensa no sirve de mucho. Este tipo de acciones te reportan que lo estás haciendo bien y que debemos seguir queriendo crecer", informan los diseñadores.

En la mayoría de las veces se crea una gran amistad entre los diseñadores de la firma y la influencer o celebridad. Por lo que, una primera cita en el atelier puede significar una recurrencia a dicha firma a la hora de asistir a un evento especial o red carpet, como en los Premios Goya o Premios Feroz. Pero, ¿cómo es trabajar de mano a mano con una famosa? "Si es un diseño hecho a medida, lo primero es crear una cita en el atelier para hablar con ella y conocerla, saber sobre el evento, su apetencia y qué quiere transmitir en ese evento, alfombra o momento especial", nos cuentan ambos. Asimismo, una vez que se tiene clara la idea se empieza a trabajar un boceto hasta llegar a un punto perfecto entre lo que a la marca le gustaría enseñar y aquello que la celebridad busca. "Valoramos tejidos, y en las pruebas vamos construyendo esos pequeños detalles que en el bocetoquedan por decidir. Es un ejercicio de confianza entre nosotros y ellas, y siempre es muy enriquecedor", determinan.

Después de 40 años desde la creación de la firma española, los directores creativos recuerdan los diversos puntos de inflexión de su carrera. Y es que ambos confiesan que la profesionalidad y el buen hacer de tantos años al máximo nivel en el sector ha sido la clave. No obstante, tienen claro que la suma de acciones que fueron haciéndose populares en la costura a medida también fueron grandes oportunidades para la marca. Estamos hablando de todas aquellos hechos que han estado respaldados por el sector profundo de la moda, como las revistas, los profesionales e, indiscutiblemente, los clientes. "Con cualquier look que hemos hecho para Teresa Andrés Gonzalvo o Marta Lozano. Un vestido que hicimos a María Pombo para la boda de María García de Jaime o un vestido de flecos en rosa que fue una locura de bonito y, además, lo sacó Marta Sierra y vendimos mucho fuera de España", rememoran.

El próximo 15 de febrero, Claro Couture presentará su colección primavera-verano 2024 en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La firma española nos ha confesado que veremos unos diseños con tintes de los años 30, pero reeditados para poder lucirlos durante este año y el próximo. "Predominan los tejidos circulares, siluetas muy femeninas, presencia de chaquetas y minimalismo en los complementos", nos adelantan. Sin ninguna duda, es una de las marcas de nuestro país que más determinan las directrices de la moda y, es por ello, que no te puedes perder dicha pasarela desde su página web oficial.