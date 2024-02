¿Cómo se crea un vestido para la alfombra roja de los Goya? Ze García nos cuenta todos los detalles

La cinematografía es arte y en muchas ocasiones se alía con otros talentos. Uno de ellos es la indumentaria y esta unión se puede ver en las alfombras rojas o galas de relevancia. A pocos días de celebrar los Premios Goya 2024, uno de los eventos del cine español más importantes del año, hemos tenido la grandísima oportunidad de conversar con José María García. O más conocido como Ze García, cuyo nombre también protagoniza su marca de Alta Costura. El diseñador catalán ha sido el encargado de vestir a una multitud de celebrities en diversas ocasiones. Sin ir más lejos, uno de sus últimos trabajos ha sido el de acompañar tanto a Laura Escanes como a Ana Mena en las Campanadas 2024 con dos vestidos largos de ensueño: de lentejuelas en champagne y de encajes con pierna descubierta, respectivamente. Asimismo, Ze García ha sido uno de los profesionales de la costura favoritos para vestir a varias influencers y artistas en distintas ediciones de los Premios Goya. Desde a Carmen Jedet con un vestido español en negro con flores rojas en el 2022 hasta a Dulceida el año pasado con un glamuroso vestido de microlentejuelas con capa. Sin ninguna duda, el diseñador catalán sabe unir la elegancia de los patrones con los toques de las tendencias de cada temporada.

Uno de los momentos más llamativos de dicho evento es el de la alfombra roja y photocall, donde todas las miradas se dirigen hacia el look de cada celebridad. Para Ze García, uno de los puntos principales para crear un diseño para los Premios Goya es analizar en qué momento está la actriz o influencer y hacia dónde quiere dirigir su camino a través de una conversación tanto con ella como con sus estilistas. "Los momentos de alfombra roja siempre se aprovechan para utilizar la moda como lo que es: una imagen y captación de atención", comenta el experto. A la hora de la creación desde cero de una pieza es esencial que la celebridad y Ze García trabajen juntos en su atelier de Barcelona para tomar medidas e ir ajustando los pequeños detalles. No obstante, no siempre es fácil encontrar un hueco entre las apretadas agendas de las famosas, por lo que en muchas ocasiones suele recurrir a modelos con las mismas medidas que la persona que lucirá finalmente la vestimenta.

Laura Escanes con vestido de Ze García en las Campanadas 2024. Cedida por la firma

Como se ha comentado anteriormente, la moda es también un arte, por lo que detrás de cada diseño existen referencias, inspiraciones y transmisión de mensajes. "Los gustos son subjetivos y creo que se debería de empezar a entender el objetivo del diseño y lo que se quiere transmitir a partir de esta imagen", aporta el diseñador. Es por ello que debemos poner cierta atención a una serie de detalles para entender el concepto: "si el color se ha elegido bien, si el fit es correcto o si es adecuado a su silueta". A lo largo de estos años, Ze García se ha dado cuenta de que no es recomendable utilizar bordados muy detallados o exquisitos, puesto que de cerca se puede valorar todo el trabajo artesanal que se encuentra, pero en la red carpet no funcionan adecuadamente. "Intento evitar ese tipo de tejidos y recurro a aquello más fotogénico o videogénico e investigo de qué color es la alfombra y la escenografía para tratar destacar dentro de la escena", confiesa.

Ze García lo tiene claro, es consciente del honor que siente por estar presente en todos los eventos de este calibre. "Soy un gran amante de la artesanía, el talento, el cine, el arte y la música de España y es por ello que siempre invito a las celebrities a apostar por marcas españolas. No solamente a mí, sino a todos mis compañeros, ya que es el día para que se vea nuestro trabajo y el suyo", afirma el experto. Recordemos los dos momentos icónicos de tanto Carmen Jedet como de Dulceida en los Premios Goya. El diseñador recuerda el proceso de creación con mucho cariño y emoción, puesto que no son solamente dos clientas, sino dos amistades. "Me acuerdo de que Jedet quería ser la reinterpretación moderna de Sara Montiel y empecé a desarrollar un diseño con flores y aires españoles y tradicionales. De Aida Doménech me inspiraron sus labios, ya que en esos momentos estaba haciendo una campaña para MAC y siempre defendía el color rojo", rememora el artista. Indiscutiblemente, entre Ze García y la tela de lentejuelas que llevó la influencer se creó un amor a primera vista. "Le dije que le iba a hacer un vestido inspirado en un abrazo o en un beso y a partir de ahí empecé a hacer toda la idea de la capucha que le abrazaba partir de una microlentejuela escamada que daba un efecto mojado". Sin duda alguna, la instagramer se convirtió en una de las mejores vestidas de la gala en 2023.

Dulceida con vestido con capucha de Ze García en los Goya 2023. @dulceida

Ze García es uno de los diseñadores españoles más conocidos entre los armarios de las influencers y celebrities en todas las alfombras rojas nacionales, como Jessica Goicoechea, Pilar Rubio o Eva González.