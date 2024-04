La Infanta Elena apuesta por su complemento fetiche en su look más casual para ir a la Zarzuela después de la boda de Almeida

El fin de semana ha dado para mucho después de la boda de Almeida y Teresa Urquijo. Después de disfrutar ayer de la gran boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, parece que los miembros de casa real que se reunieron en el enlace van a disfrutar este domingo de una comida. Al menos eso es lo que nos hace pensar la visita inesperada de la Infanta Elena al Palacio de la Zarzuela este mediodía, a la que solo se ha visto entrar a ella, después de su look más clásico en la boda de Almeida, ahora ha sacado del armario su complemento fetiche y que esta temporada está tan tendencia por culpa de Beyoncé, el sombrero. La madre de Victoria Federica siempre nos da clases de estilo y, aunque nos faltó ver a su hija entrar a la Zarzuela, este outfit es genial para la primavera, porque, este año avisamos desde ya, se llevan los sombreros en todas sus modalidades, pero, antes de meternos con ese tema, analicemos el look de la Infanta Elena, porque no se le ha escapado una tendencia.

Después de verla en la boda de Almeida apostando por la Alta Costura más clásica, la Infanta Elena ha recuperado su estilismo más casual que se convierte en su uniforme favorito durante todo el año. La Infanta Elena se vestía en el enlace de Alta Costura para una ocasión tan especial lucía un diseño de Oscar de la Renta, uno de los estilismos que el diseñador presentó en su colección Pre-Fall de 2011. Un vestido, con largo por la rodilla y falda plisada, súper en tendencia esta temporada, terminada en línea evasé, a juego con una chaquetita joya. Pero para este domingo de visita a la Zarzuela, suponemos que para un almuerzo en familia, la madre de Victoria Federica ha sacado del armario su complemento fetiche, el sombrero que esta temporada está muy en tendencia. Firmas como Louis Vuitton se inspiran en el 'western', Beyoncé lanzará un disco 'country' y las expertas en moda ya han desempolvado el sombrero de ala ancha. La estética de la América profunda está de moda, y la Infanta Elena lo sabe porque es su accesorio favorito desde siempre.

La Infanta Elena entrando a la Zarzuela. Gtres

Un sombrero que ha Infanta Elena ha combinado con una blazer clarita en este domingo caluroso en Madrid, pañuelo a juego, y sus inseparables gafas de sol que fueron tan polémicas a la entrada a la boda de Almeida por romper el protocolo, pero recordemos que la hija del Rey tiene problemas en la visión, y en estos casos sí que están permitidas.