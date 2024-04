De Ayuso a Victoria Federica: los mejores looks de las invitadas a la boda de Almeida y Teresa Urquijo

La cuenta atrás ha llegado a su fin, y es que, hoy, 6 de abril de 2024, José Luis Martínez-Almeida da el 'sí quiero' con Teresa Urquijo en la madrileña iglesia de la calle Serrano de San Francisco de Borja, ubicado en pleno corazón de Madrid. A lo largo de los últimos días, hemos podido conocer algunos de los detalles de este enlace tan esperado por muchos, como por ejemplo cómo será el vestido de novia de Teresa Urquijo, un vestido que, como marca la tradición, tanto su abuela Teresa de Borbón-Dos Sicilias en1961 como su madre Beatriz Moreno y de Borbón en 1995 vistieron para el día más importantes de sus vidas y que el atelier de Cristina Navascués ha modificado para que el diseño se ajuste al cuerpo, gustos y personalidad de la joven Teresa Urquijo. A este enlace tan importante, son más de 500 invitados los que acompañan a los novios este sábado, entre los que destacan el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, quienes acudirán junto a las Infantas Elena y Cristina, así como Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, y Victoria Federica, amiga de la novia.

¿Cómo son los looks de las invitadas a la boda más esperada del año? Como era de esperar, todos han estado a la altura de la celebración en la mañana de sábado en pleno mes de abril. Vestidos de invitadas elegantes, sofisticados y muy acertados para una boda de tal calibre, cabe destacar el look de Isabel Díaz Ayuso, quien día antes nos sorprendía con un 'total look' blanco de chaqueta y pantalón de pinza que Isabel Díaz Ayuso lucía para una reunión junto al Alcalde de la Comunidad de Madrid y protagonista del día de hoy, hoy Isabel Díaz Ayuso nos sorprende con un vestido de Victoria la firma de Vicky Martín Berrocal en tono buganvilla, un color que le favorece mucho y al que le ha añadido una especie de tocado de rejilla en color negro y, como toque final, unos elegantes y finos stilettos negros. Por último, (entre todas las invitadas), debemos destacar el look de Victoria Federica, un look muy juvenil pero elegante de vestido estampado de corte midi en tonos mostaza y azul marino al que le ha incluido unos tacones con plataforma de terciopelo burdeos.

